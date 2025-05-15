Bakan Yardımcısı Yenigün, Büyük Aile Festivali'ne Katıldı

Bakan Yardımcısı Yenigün, Büyük Aile Festivali'ne Katıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, düzenlenen Büyük Aile Festivali'nde ailelerin güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

1) BAKAN YARDIMCISI YENİGÜN, BÜYÜK AİLE FESTİVALİ'NE KATILDI

Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin güçlenmesini, Türkiye'nin geleceğinin güçlenmesi olarak görüyoruz (3)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Büyük Aile Festivali'ne katıldı. Bakan Yardımcısı Yenigün'e; Vali Ömer Toraman ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir eşlik etti. Yenigün, ilk olarak etkinlik alanında açılan stantları ziyaret etti. Daha sonra etkinlik kapsamında sahnelenen halk oyunları gösterisini izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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