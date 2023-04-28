Bakan Yardımcısı Varank, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli İstanbul Çalıştayı'na katıldı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası ile 5 yıl içerisinde acil dönüştürülebilecek binaları dönüştürerek İstanbul'u büyük bir Marmara depremine hazır hale getirmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası ile 5 yıl içerisinde acil dönüştürülebilecek binaları dönüştürerek İstanbul'u büyük bir Marmara depremine hazır hale getirmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Kartal'da bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli İstanbul Çalıştayı'na katılan Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden sonra ülkeyi, şehirleri ve toplumu afetlere karşı dirençli hale getirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturulduğunu söyledi.

Varank, ülkede bu konuda öncülük yapan, büyük çalışmaları olan akademisyenlerle oluşturulan 13 farklı kurulun bugün 4'üncü kez bir araya geldiğini anlatarak, bu toplantıyı çalıştay şeklinde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çalıştayın dün başladığını ve bugün biteceğini belirten Varank, "Dün yoğun bir şekilde hocalarımız çalışma ve toplantılar yaptılar. Kendi aralarında ve diğer kurullarla toplantılar gerçekleştirdiler. Tabii burada enkaz yönetiminden hasar tespitine, şehirlerin tekrar ihyasından tutun 13 farklı kurul var. Hep birlikte 11 şehrin ihyasıyla, planlamasıyla, projelendirilmesiyle ilgili süreçleri yürütüyoruz." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Varank, bundan sonra Türkiye'deki başta Marmara depremi olmak üzere risk teşkil edecek afetlere karşı şehirleri daha dirençli hale getirebilecek bu kurulların kendilerine öneri ve tavsiyelerde bulunduğunu da anlattı.

Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmalarının bundan sonraki süreçte de devam edeceğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Özellikle İstanbul için, Marmara depremi için yaptığımız çalışmayı, inşallah bu hazırladığımız Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'yla birlikte 5 yıl içerisinde acil dönüştürülebilecek binaları dönüştürerek İstanbul'u büyük bir Marmara depremine hazır hale getirmiş olmayı ümit ediyoruz. Hocalarımızla bu çalışmayı yapmak istiyoruz. Onların bize birçok önerileri oluyor, biz bunları dikkate alıyoruz."