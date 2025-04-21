Bakan Yardımcısı Turan, Sivas'ta Sokak Hayvanları İçin Çalışmaları Değerlendirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Tokat ziyaretinin ardından Sivas'a geldi. Bakan Yardımcısı Turan, Valilik bünyesinde hizmete giren Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Turan, Vali Yılmaz Şimşek, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve Belediye Başkanı Adem Uzun ile birlikte merkezde incelemelerde bulundu. Daha sonra Sivas Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Turan, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sokak hayvanlarının asıl sorumluluğunun belediyelerde olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Turan, "Burada belediyelerimize büyük görevler düşüyor. Bizde valiliklerimiz öncülüğünde tüm ekiplerimizle hep beraber bu konuya omuz vereceğiz. Masrafsız, az beton, tel örgüler geçici barınma merkezleri yaparak belediyelerimize katkı sağlayacağız. Sokaklarda hayvan olmamasını beraber temin edeceğiz. Tabi ki bizim kültürümüzde eziyet haramdır. Kanunlarımızda da suçtur. Hiçbir canlıya eziyete izin vermeyeceğiz. Sivas'ta ortalama 30 bin köpek var. Bunun 10 bini sahipli, geri kalanı ise sahipsiz. Geçen sene Sivas'ta 24 tane ısırılma vakası yaşandı. Biz hiçbir risk istemiyoruz. Sivas sokaklarının güvenlikli olmasını talep ediyoruz. Bu konuda özel yer açmak isteyenler varsa valiliğimiz destek verecek. Sürece katkı sağlamak isteyen varsa valiliğimiz onlarla irtibata geçecektir" dedi.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,