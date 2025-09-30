Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Amasya'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Amasya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Tarıkdaroğlu, Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'na giden Tarıkdaroğlu, il başkanı Galip Uzun ve partililerle bir araya geldi.

Tarıkdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, sosyal hizmetler alanında değerlendirme toplantısı yapmak için Amasya'ya geldiklerini söyledi.

Amasya'da Aile ve Gençlik Fonu'na 461 başvuru yapıldığını belirten Tarıkdaroğlu, 1250 anneye de doğum yardımı verildiğini dile getirdi.

Evlilik sayısı ve doğum oranını artırmanın önem taşıdığını anlatan Tarıkdaroğlu, "Çünkü aile varsa güçlü devlet vardır. Bizim aile yapımız, hiçbir toplumda olmayan değerlere sahip. Onun için Amasya'mızda geniş anlamda bu değerlendirmeleri yapacağız. Amasya'mıza zaten iktidarımızda 2002'den bugüne birçok şey yapıldı ama üstüne daha fazla ne koyabiliriz, bunun derdiyle dertliyiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde." dedi.

Tarıkdaroğlu, şehit Jandarma Onbaşı Yusuf Kaya'nın ailesini de evinde ziyaret etti.