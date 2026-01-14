Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, "Sudan'da Barış Girişimleri" konulu toplantıya katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen Sudan'da Barış Girişimleri ile ilgili beşinci danışma toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Kahire'de düzenlenen " Sudan'da Barış Girişimleri ve Çabalarının Koordinasyonunun Geliştirilmesine İlişkin Beşinci Danışma Toplantısı"na katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kulaklıkaya, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin daveti kapsamında, Mısır'ın ev sahipliğinde ve BM işbirliğiyle düzenlenen "Sudan'da Barış Girişimleri ve Çabalarının Koordinasyonunun Geliştirilmesine İlişkin Beşinci Danışma Toplantısı"na iştirak etti.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

Abraham'dan herkesi şaşkına döndürecek karar
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık