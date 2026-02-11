Haberler

Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Deaş'la Mücadele Toplantısına Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Riyad'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu toplantısında Suriye'deki ateşkes ve entegrasyon sürecinin önemini vurguladı.

(RİYAD) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Siyasi Direktörler Toplantısı'na katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Kulaklıkaya konuşmasında, Suriye'deki ateşkes ve entegrasyon sürecinin ülkenin toprak bütünlüğü ile birliği temelinde ve Türkiye'nin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde tekemmülünün önemine dikkat çekti. DEAŞ'la mücadelede tek meşru aktör olarak Koalisyon üyesi Suriye'nin kabul edilmesinin ve Suriye'nin terörle mücadele kapasitesinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

İçişleri Bakanı değişti! İşte Ali Yerlikaya'nın yerine gelen yeni isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?

İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi kimdir?
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz

Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan polisin son görüntüleri
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Yılmaz Tunç: Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum

Koltuğu devreden Yılmaz Tunç'tan açıklama
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü sunucunun annesi 10 gündür kayıp! Son görüntüler korkutucu