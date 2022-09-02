BAKAN YARDIMCISI KACIR SAVUNMA SANAYİSİNDE YERLİ ÜRÜNLERİ YÜZDE 80'LERE ÇIKARDIK

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye, savunma sanayisinde yerli ürünlerinin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere çıkardı. Türkiye, savunma sanayisinde kritik pek çok platformu gerçekleştirmeyi, yani yerli ve milli olarak gerçekleştirmeyi, üretmeyi başardı dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun'da T3 Girişim Merkezi'nde gerçekleştirilen Girişim Gösteri Günü'ne katıldı. Burada konuşan Kacır, TEKNOFEST'in heyecan verici bir başarı hikayesi olduğunu söyledi. Kacır, İlk yılımızda 550 bin ziyaretçiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmuştu. Bu, bizim için hem büyük bir mutluluk hem de çok büyük sorumluluk demekti. Milletimizin küçücük çocuklarının ellerinden tutarak, koşarak TEKNOFEST alanına gelmesi, TEKNOFEST yarışmalarına gelmesi, ilk yıldan itibaren 20 bin yarışmacının TEKNOFEST yarışmalarına katılması, 2018 yılından sonrası için büyük bir mesuliyet meselesi oldu. Bugün dünyanın en büyük havacılık etkinliğindeyiz. Yarışma ve yarışmacı sayımız her yıl artmaya devam etti. İlk yıl 550 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapan TEKNOFEST, 2022 yılında 600 bin yarışmacının katıldığı 40 yarışmayı gerçekleştiriyor. Yani bütün tribünler sahaya indi, üzerine 50 bin kişi daha sahaya çıktı dedi.

'CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINDA TEKNOLOJİ HAMLESİ'

Türkiye'nin tam bağımsızlığının, savunma sanayisinde milli olmaktan geçtiğini ifade eden Kacır, Nihayetinde Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına milli teknoloji hamlesiyle tam bağımsızlık iddiasıyla taşımak adına bütün çabaları gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Milli teknoloji hamlesi dediğimizde Türkiye'nin tam bağımsızlığından bahsediyoruz. Tam bağımsızlık dediğimizde elbette savunma sanayisinden bahsediyoruz. Savunma sanayindeki başarılar on binlerce gencimizin teknoloji yarışmalarına dahil olmasının ana motivasyon kaynağı diye düşünüyorum. Ülkenin tam bağımsız olması, Türkiye'nin yenilikçi teknolojileri yerli ve milli imkanlarıyla geliştirmesi, rekabetçi şekilde dünyaya ihracat edebilen bir ülke olması fikri çok güçlü bir fikir. Ama bu güçlü fikrin bu kadar alıcı bulması, yüz binlerce insanın gönlünde karşılık bulması, Türkiye'nin son 20 yılda gerçekleştirdiği başarı hikayeleri sayesinde mümkün oluyor şeklinde konuştu.