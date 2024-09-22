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Bakan Yardımcısı İskurt, Araklı'daki Taşkın Çalışmalarını İnceledi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen taşkın ve heyelan sonrası yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Esnaf ve vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten İskurt, bölgedeki temizleme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Trabzon'da önceki gün etkili olan yağışın ardından taşkın ve heyelan meydana gelen Araklı ilçesinde yürütülen çalışmaları takip etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı İskurt, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Araklı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Taşkın ve heyelanlardan etkilenen esnafı ziyaret eden İskurt ve beraberindekiler, vatandaşlara "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Evlerini su basan vatandaşları da ziyaret eden İskurt, ilçede yürütülen temizleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, esnaf ve vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Genç, şiddetli yağışlar sonucu bazı bölgelerde sel ve heyelan olaylarının yaşandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"İlk andan itibaren belediye ekiplerimizle sahada durum tespiti yaptık, gerekli müdahaleleri başlattık. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, mağduriyetlerin giderilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu tür afetler, bölgenin doğal yapısı nedeniyle zaman zaman yaşanabiliyor. Ancak devletimiz ve belediyemiz her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşımızın yanındadır. Tüm yetkili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir esnafımızı, hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız, yaraları birlikte saracağız."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel

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