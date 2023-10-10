Bakan Yardımcısı Gürcan: "Türkiye ve Japonya arasındaki ticaretimizin 2023 sonunda 6 milyar dolar sınırını aşacağını öngörüyoruz

İZMİR'deki 26'ncı Türkiye Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'ye yapılacak her yatırımın aynı zamanda coğrafi konumu itibarıyla bölgeye de ulaşılmasını sağlayacağını söyleyerek, "Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ticaret hacmi 2022 yılı itibarıyla 5,3 milyar dolar seviyesini aşmış durumdadır. Ticaretimizin 2023 yılı sonunda 6 milyar dolar sınırını aşacağını öngörüyoruz" dedi.

İzmir'de, otelde düzenlenen 26'ncı Türkiye Japonya İş Konseyi Ortak Toplantısı'na, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın yanı sıra Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata, Japonya Türkiye Ekonomi Komitesi Başkanı Tsugio Mitsuoka, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Japonya İş Konseyi Başkanı Oğulcan Sagun, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Osman Aksoy ile iki ülkenin iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

Japonya ve Türkiye arasındaki iş ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'de 6 Şubat'ta yaşanan ve yüzyılın felaketi olarak anılan depremin ardından Japonya'nın gösterdiği dayanışma için teşekkürlerini iletti. Zarar gören şehirlerin yeniden yapılandırılması için Japonlarla bir araya gelip çok boyutlu iş birliğinde bulunmak istediklerini kaydeden Gürcan, "Bugün her iki ülkeden iş insanları farklı coğrafyaları kapsayacak şekilde bir araya geldi. Bu forum kapsamında gündeme gelecek yatırım ortamı geliştirmeye odaklı iş dünyamızın ihtiyaç duyduğu çözüm önerileri, bakanlığımız nezdinde ciddiyetle takip edilecek. Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle hem Asya, hem Orta Asya, hem Rusya ve kuzey ülkelerine hem de Orta Doğu'ya yakındır. Türkiye'ye yapılacak her yatırım sadece Türkiye'ye değil bölgede de lojistik üs olarak Türkiye'nin kullanılmasını sağlayacaktır. Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ticaret hacmi 2022 yılı itibarıyla 5,3 milyar dolar seviyesini aşmış durumdadır. Ticaretimizin 2023 yılı sonunda 6 milyar dolar sınırını aşacağını öngörüyoruz. Ancak ihracat ve ithalat rakamlarında Türkiye aleyhine 1'e 7 oranında bir dengesizlik var" dedi.

'JAPONYA'NIN DOĞRUDAN YATIRIMLARI İÇİN PAYIMIZI ARTTIRMAK İSTİYORUZ'

İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin daha dengeli hususa kavuşmasına öncelik verdiklerini anlatan Gürcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu noktada uzun süredir müzakerelerini sürdürdüğümüz Türkiye Japonya serbest ticaret anlaşması ilişkilerin dengelenmesi için temel bir görev ifa edecektir. Bu anlaşmanın Türkiye Japonya diplomatik ilişkilerinin yüzüncü yılına yakışır şekilde 'kazan kazan' prensibi içinde sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın Japonya ile 5 Eylül'de gerçekleştirdiği görüşmelerde ve imzaladıkları ortak deklarasyonda irademizi ortaya koyduk. Mal ticaretinde dengeyi sağlamanın zorluğunu göz önünde bulundurarak stok değerleri yaklaşık 2 trilyon doları bulan Japonya'nın yurt dışı doğrudan yatırımları için payımızı arttırmak istiyoruz. Siz değerli firmaların birlikteliğinden doğacak sinerji yeni ve inovatif projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlayacak. Alternatif enerji, elektrikli araba, ekosistem, dijital ekonomi, akıllı şehirler, finans, ulaştırma, tarım ve sağlık gibi alanlarda ortak girişimler geliştirilebilir. İklim değişikliğiyle mücadele sürdürülebilir enerji konusunda iş birliği yaparak hem ülkemizin hem uluslararası toplumun global hedeflerine katkı sağlayabiliriz" diye konuştu.

"Japon şirketlerin Türk firmalarıyla ortak çalışmak istediğini biliyoruz" diyen Gürcan, "Türk iş dünyasının yoğun faaliyet gösterdiği Orta Asya ve Afrika ile savaş sonrası yeniden yapılandırma projeleri için Ukrayna'da iş potansiyelinin mevcut olduğuna inanıyoruz. Muhtemel iş fırsatları birebir takip edilmeli. Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi daha ileri boyuta taşınmasını amaçlıyoruz. Hem Japon hem Türk iş insanlarının ticaretin gücünü bir araya getirerek ortak projelerde buluşacağına inanıyorum" dedi.

'AFET RİSKİNİN AZALTILMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK'

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata da konuşmasında uluslararası alanda önemli sorumluluk taşıdıklarına dikkat çekerek, bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılının yanı sıra 2024 yılının da Japonya-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasında 100'üncü yıl olacağını hatırlattı. Yeni ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli dönemde olunduğunu hatırlatan Katsumata, "Daha önce 2019 yılında 25'inci ortak toplantı yaptık. Japonya, Türkiye iş dünyasından liderler tekrar bir araya geldik. Sonrasında Rusya tarafından başlatılan Ukrayna'ya giriş süreci, Karadeniz tahıl girişimi gibi gelişmelerde Türkiye ara bulucu politikalar üretti. Bu seferki ortak toplantımızdan her 2 ülkenin iş dünyasının yatırımlarının artması hedefleniyor. Şubat ayında olan depremin ardından afet riskinin azaltılması için de iş birliği yapacağız. Japon hükümeti olarak sosyal güvenlik sözleşmesi için müzakerelerin devam etmesini istiyoruz. Her 2 ülkenin iş dünyası bunu desteklemeli. Devlet ve halk olarak tek yürek bu ilişkiyi ileriye taşımalıyız. Yeni bir adım olması için bu toplantıyı önemli buluyorum" ifadelerini kullandı.

GENÇ VE DİNAMİK İŞ GÜCÜ

Türkiye ekonomisinin son 20 yılda hızlı büyüdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ise ortalama yüzde 5,4 büyümenin gerçekleştiğini kaydederek, "Görece muhafazakar olan uluslararası doğrudan yatırım kanunu şimdi çok daha liberal muadilleriyle rekabet edebilecek düzeydedir. Teşvik sistemi, organize sanayi bölgeleri ve teknoparklarla bunu destekliyor durumdayız. Türkiye'nin sahip olduğu genç dinamik iş gücü bu ülkenin geleceğidir. Uluslararası yatırımlara mesaj verirken ülkelerin geleceğini de göz önünde bulundurmalarını istiyoruz. Nüfusun yarısı 33,5 yaşın altında. Son dönemde genç girişimci nüfusun getirdiği teknolojik yatırımları arttı. Türkiye Avrupa'da en fazla teknoloji yatırımı alan 10 ülkeden biri oldu" dedi.

'KATMA DEĞERİ YÜKSEK SEKTÖRLERDE ORTAKLIK'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Japonya İş Konseyi Başkanı Oğulcan Sagun da konuşmasında Japonya'nın sabır ve çalışma kavramlarıyla anıldığını belirterek, "Dünyanın hala faal çalışmalarını sürdüren firmaları Japon firmalarıdır. Benzer bir gayreti ve nitelikli iş birliğini yürütüyoruz. İki güçlü ülkenin daha dengeli ticarete ulaşması için süreci yakından takip ediyoruz. Döngüsel ekonomi ve enerji, medikal sektörü, otomotiv ve tedarik sanayi, dijital dönüşüm, sağlık, tarım, afet teknolojileri, savunma sanayi gibi katma değeri yüksek sektörlerde ortaklıkların artmasını temenni ediyoruz. İnşaat, sağlık ve çevre teknolojileri, e-ticaret başta olmak üzere akıllı şehirler gibi yükselen sektörlerde etkin olarak bu ülkeyi görmek istiyoruz. Turizm farkındalığı yaratabilmek hedeflenmektedir" diye konuştu.

'ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE İŞ BİRLİĞİ'

2019 yılı Aralık ayında Tokyo'da ortak toplantı düzenlediklerini ifade eden Japonya Türkiye Ekonomi Komitesi Başkanı Tsugio Mitsuoka, pandeminin yayılmasının ardından Rusya'nın Ukrayna'ya girişiyle birlikte dünya genelinde değişimler yaşandığını hatırlattı. İş dünyasında birtakım gelişmelerin de olduğunu kaydeden Mitsuoka, "100'üncü yılına gelen dostluk ilişkisi içinde iş birliğiyle ilerlemeliyiz. Ekonomik bağlantılar bu ilişkiyi daha da güçlenmelidir. Japonya - Türkiye'nin iş birliğinin gelişmesi için nasıl politikalar izlememiz gerektiğini tartışacağız. Ukrayna ya da Afrika gibi üçüncü ülkelerle iş birliği için fikir alışveriş yapmayı planlıyoruz. Defalarca depremi tecrübe etmiş 2 ülkeyiz. Türkiye'ye nasıl destekler verebiliriz bunun için konuşacağız" dedi.

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Osman Aksoy da 2 ülke arasındaki dostluğun geçmişte olduğu gibi gelecekte de devam edeceğine dikkati çekerek, "Bunu gerçekleştirmek için liderlerin de desteğiyle en büyük sorumluluk bizlere düşüyor. İş dünyası olarak ekonomik ortaklık anlaşmasının imzalanması için müzakerelerin tamamlanmasını bekliyoruz. Bu anlaşma ticaret hacminin artmasına vesile olacaktır. Türkiye Japonya iş birliğini ileriye taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı. Toplantı basına kapalı olarak devam etti.