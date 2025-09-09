Haberler

Bakan Yardımcısı Gümrükçü, ABD'li Yetkili ile Görüştü

Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Kıdemli Büro Yetkilisi Brendan Hanrahan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi.

(ANKARA) - Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Kıdemli Büro Yetkilisi Brendan Hanrahan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü'nün ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Kıdemli Büro Yetkilisi Brendan Hanrahan ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmenin içeriğine dair detay verilmedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
