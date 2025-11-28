Bakan Yardımcısı Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rigas ile Görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Rigas ile ikili ilişkileri ele almak üzere Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Rigas ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı" bilgisine yer verildi.
Kaynak: ANKA / Güncel