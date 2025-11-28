Haberler

Bakan Yardımcısı Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rigas ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Rigas ile ikili ilişkileri ele almak üzere Ankara'da bir araya geldi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Rigas ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda görüşmeye ilişkin, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael Rigas ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı" bilgisine yer verildi.

