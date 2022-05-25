Bakan Yardımcısı Erdil: Yerel yönetim hizmetimiz ivme kazandı - Haberler

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, il ve ilçelerde yerel yönetimlerin aksamaması için kayyum idareleri ve belediye başkan vekilliklerinin tahsis edildiğini belirterek, "Daha önce aksayan birçok yerel yönetim hizmetimiz; iyileşme, ivme kazandı" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kars'a geldi. Harakani Havalimanı'nda karşılanan Erdil, Kars Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Türker Öksüz'den kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Erdil, daha sonra Kars Belediye Başkanlığı'na geçti. Erdil, İçişleri Bakanlığı'nca 2 Ekim 2020'de belediye başkan vekili olarak atanan Vali Türker Öksüz'den belediye hizmetleriyle ilgili bilgi aldı.