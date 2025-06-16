Bakan Yardımcısı Ekinci ve Kostanyan Ankara'da Görüştü

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ile Ankara'da bir araya geldi ve ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Taraflar, karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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