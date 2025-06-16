Bakan Yardımcısı Ekinci, Ermenistan Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Ekinci'nin Ermenistanlı mevkidaşı Kostanyan ile yaptığı görüşmede, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.