Bakan Yardımcısı Ekinci, Ermenistan Mevkidaşıyla Görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ile Ankara'da bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele aldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ile Ankara'da bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Ekinci'nin Ermenistanlı mevkidaşı Kostanyan ile yaptığı görüşmede, ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel