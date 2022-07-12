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Bakan Yardımcısı Duran'dan Sakarya Gazeteciler Birliğine hayırlı olsun ziyareti

AA - Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Bakan Yardımcısı Duran'dan Sakarya Gazeteciler Birliğine hayırlı olsun ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanlığına getirilen Müjdat Çetin'i ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanlığına getirilen Müjdat Çetin'i ziyaret etti.

Duran, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek Çetin'e başarı diledi.

Basının, özellikle de bulunduğu şehir açısından yerel basının çok önemli olduğunu vurgulayan Duran, "Her zaman basınımızın güçlenmesine ve özellikle emek verenlere yönelik çalışmalar içinde olduk. Olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Başkan Çetin de bir Sakaryalı olarak Duran'ın önemli görevler üstlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Ziyarette, SGB yönetim kurulu üyeleri Salih Yalçıntaş, İbrahim Çorbacı, Engin Arapoğlu, Mehmet Karakaş, Ekrem Ürdüç ve Ahmet Kaya da yer aldı.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

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