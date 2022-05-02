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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, çocuklar ve yaşlılarla bayramlaştı

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, çocuklar ve yaşlılarla bayramlaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya'da sevgi evlerindeki çocuklar ile huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya'da sevgi evlerindeki çocuklar ile huzurevindeki yaşlıları ziyaret etti.

Bayramlaşma programı için Sakarya'ya gelen Duran, Arifiye Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla bir araya geldi. Burada yakından ilgilendiği çocuklara hediyeler veren Duran'a, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor eşlik etti.

Duran, daha sonra Hendek ilçesindeki Melek Nişancı Huzurevi'ni ziyaret etti. Çiçek verdiği yaşlıların bayramını kutlayan Duran, onlarla sohbet etti, bocce oynadı.

Ziyarette, besteleri bulunan bir huzurevi sakini, "Şiir Gözler" isimli kitabını Duran'a takdim etti.

Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zor da ziyarette yer aldı.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

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