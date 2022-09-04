BAKAN YARDIMCISI DERE: MKE BU ÜLKENİN LOKOMOTİFLERİNDEN BİR TANESİ

MAKİNE ve Kimya Endüstri Kurumu (MKE) Genel Müdürlüğü'nce Kırıkkale'de düzenlenen 'Spor Festivali'nde konuşan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, "MKE, 1453'e dayanan tarihiyle bu ülkenin lokomotiflerinden bir tanesi" dedi.

MKE tarafından Kırıkkale'de düzenlenen festivale, Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve MKE Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, fabrika müdürleri ile çalışanlar ve aileleri katıldı. Gün boyunca devam eden festivalde fabrika müdürlükleri arasında çeşitli spor müsabakaları düzenlendi. Gün sonunda spor müsabakalarında birinci olan müdürlük takımlarına kupalarını, Bakan Yardımcısı Dere verdi.

Bakan Yardımcısı Dere yaptığı konuşmada, "İnşallah MKE hem Kırıkkale'de hem Ankara'da hem Çankırı'daki lokasyonlarında başarıdan başarıya koşmaya başladı. Bunun devamı gelecek ve bunun devamı buralardaki huzur durumlarına bağlı. Ailelerimizle, çocuklarımızla birlikte hareket etmemize bağlı. Milli Savunma Bakanlığı ve ordumuz olarak MKE'den çok şey bekliyoruz. MKE, 1453'e dayanan tarihiyle bu ülkenin lokomotiflerinden bir tanesi. İnşallah bu başarılarını artırarak devam edecek. Son iki yıldaki başarılarını görüyoruz. Uluslararası camiadaki başarılarını göreceğiz bundan sonra. İhracattaki katkılarını göreceğiz, personel istihdamında ki katkılarını göreceğiz. İnşallah el ele daha iyi başarılara diyorum" ifadelerini kullandı. Genel Müdür Akdere ise MKE'nin geçmişten geleceğe üstlendiği sorumluluğun daha da ileriye götürebilmek için daha büyük işlere imza atmaya devam ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından 'Spor Festivali'ne katılanlar Demet Akalın konseriyle doyasıya eğlendi.