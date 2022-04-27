Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret - Haberler

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile görüştü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, meclis üyeleri ve partililer tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Demircan'a kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmenin ardından Demircan'a Şanlıurfa'ya kazandırılan yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili detaylı bir sunum yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, ziyaretin anısına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hatıra defterini imzaladı.???????

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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