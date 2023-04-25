Bakan Yardımcısı Çam: Kütüphaneler gençlerin kendilerini zenginleştirecekleri merkezler

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Kütüphaneler geçmişten gelen tüm zenginliklerin geleceğe aktarılması noktasında önemli bir merkez.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Kütüphaneler geçmişten gelen tüm zenginliklerin geleceğe aktarılması noktasında önemli bir merkez. Özellikle gençlerimiz kültürel olarak sosyal medyada, televizyonlarda, dijital platformlarda saldırılara uğruyor, dikkatleri dağılıyor ama kütüphaneler gibi kendilerini geliştirecek ortamlarda, ait oldukları medeniyete dair bütün zenginlikleri almaları, daha üzerine bir şeyler ekleyebilecekleri, kendilerini zenginleştirecek konuma gelmeleri açısından bu gibi yatırımlar oldukça önemli" dedi.

Amasya'ya bir dizi ziyaret için gelen Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Gümüşhacıköy ilçesinde yenilenen ilçe halk kütüphanesinin, ardından da Merzifon ilçesinde restorasyonu tamamlanan 18'inci yüzyıl Osmanlı eseri Çay (Ahçı Hüseyin Ağa) Camisi'nin açılışını yaptı. Açılışlara Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın yanı sıra, Amasya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Eski AK Parti Milletvekili Akif Gülle, Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken, ilçe kaymakamları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen Çay Camisi'nin açılışında ise Bakan Yardımcısı Çam, "Bu camide emeği geçen herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çay Camisi bizlere Balkanları, Anadolu'nun maneviyatını anlatıyor. Bu eser, Balkanların yansıması Anadolu'nun irfanı" ifadelerini kullandı.