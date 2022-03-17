Bakan Yardımcısı Birpınar, Londra'da Türkiye'nin "yeşil finansman" politikasını anlattı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar, Türk hükümetinin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında "yeşil finansmanı" ülkeye çekmeye yardım edecek 7 temel eylem ortaya koyduğunu bildirdi.

Birpınar, başkent Londra'da İngiltere ve Türkiye iş birliğinde düzenlenen, "Yeşil Finansman Konferansı" kapsamında yapılan "Yeşil Finans Görünümü-Türkiye'de Yeşil Finans Fırsatları ve Zorlukları" başlıklı panelde konuştu.

Türkiye ve İngiltere'nin, COP26 kapsamında verdiği sözleri yerine getirdiğine işaret eden Birpınar, bu sözlerden birinin de bugün düzenlenen konferans olduğunu kaydetti.

"İklim değişikliğinin tehdit değil, fırsat" olduğu değerlendirmesinde bulunan Birpınar, bu nedenle, Türkiye'nin "Yeşil Kalkınma Devrimi"ne sahip olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda "2053 Net Sıfır Emisyon" hedefini açıkladığını hatırlattı.

Birpınark, Yenilenebilir enerji kapsamında mevcuda 2030'a kadar 10 GW güneş ve 10 GW rüzgar enerjisi eklemek istediklerini bildirerek, "Uluslararası Enerji Ajansı, Türkiye'deki yenilenebilir enerji kapasitesinin 2024'e kadar yüzde 49 artacağını tahmin ediyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye, açık deniz rüzgar potansiyelini kullanmak istiyor"

Türkiye'nin, jeotermal kurulu güçte Avrupa'nın en büyüğü, yaklaşık 1700 MW ile dünyada ise dördüncü olduğunu vurgulayan Birpınar, potansiyelin 3500 MW olduğunu ancak bunun için daha fazla finansman gerektiğini bildirdi.

Birpınar, rüzgar ve güneşin birlikte kurulu gücün yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğu bilgisini paylaşarak, rüzgarın, 10750 MW civarında, açık deniz rüzgar potansiyelinin ise 75 GW olduğunu belirterek, Türkiye'nin İngiltere gibi bu potansiyeli kullanmak istediğini kaydetti.

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün 7500 MW olduğunu ve 2030'da bunun 40 GW'a ulaşacağını tahmin ettiklerini bildiren Birpınar, Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre, güneş enerjisi potansiyelinin sadece yüzde 3'ünü ve rüzgar enerjisi potansiyelinin ise sadece yüzde 15'ini kullandıklarını aktardı.

"Yeşil binalar için de 2023 hedeflerimiz var"

Birpınar, Türkiye'nin atık yönetimi konusunda da çok iddialı hedefleri olduğuna dikkati çekerek, "Geri dönüşüm oranı şu an yüzde 22,4, 2035'e kadar yüzde 60'a ulaşmak istiyoruz. 2053'e kadar düzenli depolama alanlarını kullanımdan kaldırmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin İklim Değişikliği Eylem Planı'nda, yeşil binalar için de 2023 hedefleri olduğuna işaret ederek Birpınar, 2023 itibarıyla belirli büyüklüğün üzerindeki yeni binaların B sınıfı enerji performansına sahip olması gerekliliğine değindi. Birpınar, "Binalar enerji kullanımının en az yüzde 5'ini yenilenebilir enerjiden sahip olmalı." dedi.

"Büyükşehir belediyeleri 9 yılda 6000 yeni 'yeşil' otobüs alacak"

Birpınar, Türkiye'de büyükşehir belediyelerinin otobüs filosundaki araçların yüzde 83'ü motorin, yüzde 17'sinin ise sıkıştırılmış doğalgazla çalıştığına işaret ederek, "Büyükşehir belediyeleri 9 yılda 6000 yeni otobüs alacak. Yeni satın alımların yeşil olmasını sağlama ihtiyacı olacak." bilgisini verdi.

Türkiye'deki bisiklet yollarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Birpınar, "Ülkemizde 3 bin 165 kilometre bisiklet yolu yapmayı hedefliyoruz. Bu yollar, Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'na (Euro Velo) bağlanacak. Bu sektörel hedeflere ulaşmak için daha fazla yeşil finansa ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Türkiye'deki bankacılık sistemini yeşil geçiş paradigmasına uyarlayacağız"

Mehmet Emin Birpınar, Türkiye'deki bankacılık sistemini ve özel sektörü bu yeni yeşil geçiş paradigmasına uyarlayacaklarının altını çizerek, Akdeniz ve Karadeniz gibi orman yangınları ve sellerin meydana gelebileceği hassas bölgelerle ilgili çalışmalar için iklim finansmanına ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Konuşmasında, Türk hükümetinin yeşil finansman kapsamında çalışmalarına da değinen Birpınar, şunları kaydetti:

"Bunu yapmak için, tüm bu hedefleri yerine getirmek için kamu sektörü olarak 7 temel eylem gerçekleştirdik: 1. Ülkemizin Paris Anlaşması'na uyum sağlamasına yardımcı olacak İklim Kanunumuzu bu yıl hazırlayacağız. 2. Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılarımızı (NDC) güncelleyeceğiz ve iklim hedeflerimizi artıracağız. 3. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşmak için Uzun Vadeli Strateji hazırlayacağız. 4. İklim yatırımlarını kolaylaştırmak ve yönlendirmek için Ulusal İklim Stratejisi oluşturacağız. 5. Hangi ekonomik faaliyetlerin yeşil olduğu konusunda yatırımcılara rehberlik edecek ve böylece yeşil yıkamadan kaçınmalarına yardımcı olacak bir Ulusal Yeşil Taksonomisi oluşturacağız. 6. Karbona bir fiyat koymak için 2024'te bir Emisyon Ticareti Sistemine pilotluk yapacağız. 7. Yeşil finansal araçların (yeşil tahviller, yeşil krediler) kullanımını artıracağız ve çeşitlendireceğiz."