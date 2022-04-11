Bakan Yardımcısı Birkan: 2013'ten bu yana 2 milyon uyuşmazlık ara buluculuk ile sonuçlandı

ADALET Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Ülkemizde 2013'ten bu yana 2 milyona yakın uyuşmazlık ara buluculuk ile sonuçlandı. Bunlar umut verici veriler, toplum alıştıkça daha da yukarıya taşıyacağız" dedi.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda, 'Türkiye'nin Singapur Konvansiyonuna Taraf Olmasının İş Dünyasına Etkileri' sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz ve TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek katıldı. Sempozyumların açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Birkan, "Ben baro başkanıyken 'bu ara buluculuk olmasın' diye toplanıp yürüyüş yapmıştık. Hem milletvekili hem de bakan yardımcısı olunca bu arabuluculuğun imzasını atmak da bize nasip oldu. Zaman bizi haksız çıkardı. Ara buluculuk inanılmaz büyüdü. Yeni adliyeler yaparak buna yetişmemiz mümkün değil. Ara buluculuk ile her iki tarafın da kazandığı bir çözüm metoduna ulaşmamız lazım. Özellikle ara buluculuğun hem ülkemizde geldiği seviye hem de önümüzdeki süreçte ara buluculuğun ülkemizde kazandığı başarıya oranla uluslararası arenada da aynı hızda olacağına inanıyorum" dedi.