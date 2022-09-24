Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Yardımcısı Alpkan, GTÜ'de mezuniyet törenine katıldı

Güncel Haberler

Bakan Yardımcısı Alpkan, GTÜ'de mezuniyet törenine katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

GTÜ Kongre Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Alpkan, GTÜ'nün Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu kaydetti.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da üniversitelerinin akademik ve sosyal olarak dünyadaki gelişmiş üniversitelerden hiçbir farkı olmadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından GTÜ'nün yeni mezunları keplerini havaya fırlattı.

Programa Alpkan ve Mantar ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title