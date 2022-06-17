Bakan Yardımcısı Alpaslan: Turizmde rekorlarla dolu yıl geçireceğiz

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Yıl sonu itibarıyla 35 milyar dolar turizm geliri elde edeceğiz. Birtakım olumsuzluklara rağmen hedefimizi gerçekleştirmek için hassas çalışıyoruz. 2019'da olduğu gibi rekorlarla dolu bir yıl geçireceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi mevkisindeki Çifteçeşmeler Ücretsiz Halk Plajı ve Bahçecik Ücretsiz Halk Plajı'nın açılışını gerçekleştirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2019'dan bu yana ücretsiz halk plajları projesinin 10'uncusunu açtıklarını belirten Alpaslan, "Turizm açısından insanlarımızın 5 yıldızlı tatil yapabilmesi için önemli eserler. İşletmelerini bakanlık olarak bizler üstlendik. Özellikle alt gelir grubundaki vatandaşlarımız için 5 yıldızlı tatil amaçladık. Her yıl ücretsiz halk plajları sayısını artırıyoruz" diye konuştu.

Açılışı gerçekleştirilen 2 plaj, Türkiye'nin 10'uncu, Antalya'nın ise 6'ncı ücretsiz halk plajı oldu. 43 dönümlük alanda restoran, yemek terasları, kır düğünü ve ibadethane imkanı sunulan plajlar, engelliler için denize erişim rampası ve engelli şezlongları ile de dikkat çekiyor. Çok amaçlı spor tesisleri de bulunan plajların yürüyüş yollarında ise bölgeye özgü narenciye ağaçları kullanıldı.