Bakan Yardımcılığı ve Rektör Atamaları Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakan Yardımcılığına ve beş üniversitenin rektörlüğüne yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karara göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Musa Kulaklıkaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Adem Aslan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, İzmir Demookrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr.Mehemt Emin Okur atandı.

