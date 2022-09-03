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Bakan Yardımcıları Suver ile Kalaycı, nikah şahidi oldu

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Bakan Yardımcıları Suver ile Kalaycı, nikah şahidi oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Trabzon'da dünyaevine giren çiftin nikah şahidi oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Trabzon'da dünyaevine giren çiftin nikah şahidi oldu.

Suver ile Kalaycı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Ali Faik Hacıoğlu'nun oğlu Ahmet Hakan ile Sevginur Marabaoğlu'nun Ortahisar ilçesindeki otelde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Bakan Yardımcıları Suver ve Kalaycı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora ile İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Seymenoğlu'nun da aralarında yer aldığı kalabalık bir grup yaptı.

Genç çifti tebrik eden Zorluoğlu, evlilik cüzdanını geline teslim etti.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Güncel

İklim Değişikliği Hasan Suver Trabzon Güncel Haberler

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