BAKAN YANIK: YÜZDE 70 ARTIŞ DAHA YAPMIŞ OLACAĞIZ

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelliler ve yaşlılar için ücretsiz seyahat imkanı hakkında açıklama yaparken, "Gelir desteği ödemeleri 1 Temmuz 2023 itibaren geçerli olacak. Aslında yüzde 70 artış daha yapmış olacağız" dedi.

Derya Yanık, Beşiktaş Etiler'de esnaf ziyaretinden sonra açıklama yaptı. Bakan Yanık, 24 Mayıs tarihinde Resmi Gazetede gelir desteği ödemesine ilişkin açıklama yaparken, "Özellikle şehir içi toplu taşıma ve deniz yolu taşımacılığı yapan esnafımıza bir müjde olacak. Biliyorsunuz engelliler, yaşlılar, ücretsiz seyahat imkanına sahip ve engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ücretsiz seyahat yaptıklarında onların seyahat ücretlerini aslında devlet olarak biz ödüyoruz. Dolayısıyla bununla alakalı şehir içi toplu taşıma faaliyeti gösteren belediyelerimiz de dahil olmak üzere, özellikle diğer özel sektör taşımacılığı bu anlamda ücretlerin arttırılmasıyla alakalı bir talepleri vardı. Aslında 2022 içerisinde arttırmıştık. Ancak tekrar bir güncelleme yapmak ihtiyacı doğdu. ve sizin de ifade ettiğiniz gibi 24 Mayıs 2023 Çarşamba itibariyle bugün itibariyle Resmi Gazetede ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemesine ilişkin değişiklik yayınlanmış oldu. Buna göre değerli arkadaşlar şehir içi özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 2 bin 250 liradan, 3 bin 275 liraya Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma, büyükşehirler özelinde şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız 2 bin 992 lira, 4 bin 500 liraya. Diğer büyük şehirlerde şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız 2 bin 250 liradan 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız bin 800 liralık ödeme 2 bin 700 liraya yükseltilmiş oldu. Dolayısıyla bu gelir desteği ödemeleri 1 Temmuz 2023 itibaren geçerli olacak. Aslında yüzde 70 artış daha yapmış olacağız. Bugüne kadar engellilerimiz, yaşlılarımız için toplu taşıma araçlarına yaptığımız 2015 yılından bu yana ücretsiz seyahat uygulaması biliyorsunuz günlükte. Yaptığımız toplam ödeme 1 milyar 662 milyon lira. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de engelli vatandaşlarımızın, yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından yararlanabilmeleri ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için bir de bir taraftan gayet tabii ki bu toplu taşıma hizmeti gerçekleştiren toplu taşıma firmalarına ya da şahıslara desteklerimizi belediyelerimiz de dahil olmak üzere sürdüreceğiz" dedi.