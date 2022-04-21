BAKAN YANIK VE BAKANLIK PERSONELLERİ, ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ - Haberler

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BAKAN YANIK VE BAKANLIK PERSONELLERİ, ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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BAKAN YANIK VE BAKANLIK PERSONELLERİ, ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 81 ilde görevli Bakanlık yöneticileri ve personelleri ile iftarda şehit ailerinini ziyaret etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 81 ilde görevli Bakanlık yöneticileri ve personelleri ile iftarda şehit ailerinini ziyaret etti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelleri tarafından Ramazan ayı dolayısıyla tüm illerde şehit ailelerinin evlerine ziyaretler gerçekleştirildi. Bakan Yanık da, 22 Şubat'ta Senegal'de görevdeyken kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in Ankara'daki ailesine iftar sonrası ziyarette bulundu. Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Bakan Yanık, aileye desteklerini dile getirdi. Program kapsamında bakan yardımcıları ve birim amirleri de Ankara'daki diğer şehit ailelerinin evlerine giderek onlarla iftar sofrasına oturdu. Bakanlığa bağlı 81 il müdürleri de bulundukları illerdeki şehit ailelerini iftarda ziyaret etti.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Derya Yanık, Ramazan, Şehit, Politika, Güncel, Haberler

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