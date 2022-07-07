Bakan Yanık'tan Şanlıurfa Çocuk Koruma Biriminde İşkence İddiasına Yanıt: 'Personelin Görev Yerleri Değiştirildi'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun CHP'li üyelerinin Şanlıurfa'da devlet korumasındaki çocuklara işkence ve kötü muamele iddialarıyla ilgili bilgi talebine yanıt verdi. İlgili personelin görev yerlerinin değiştirildiğini belirten Yanık, olayla ilgili idari işlem başlatıldığını, soruşturma sürecinin halen devam ettiğini ve adli sürecin bakanlıkça yakından takip edildiğini bildirdi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Ali Haydar Hakverdi, Servet Ünsal, İrfan Kaplan ve Enis Berberoğlu, Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi'nde kalan çocukların fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldıkları iddiasını TBMM gündemine taşımıştı. CHP'li üyeler, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na dilekçeyle başvurarak Şanlıurfa'daki söz konusu iddialarla ilgili komisyonun yerinde inceleme yapmasını talep etmiş, ayrıca ilgili kurumlardan bilgi talebinde bulunmuştu.

BAKAN YANIK YANIT VERDİ

CHP'li milletvekillerine yanıt veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şu bilgileri verdi:

"Çocuk Koruma ve İlk Müdahale ve Değerlendirme birimlerinden hizmet alan bir çocuğun ailesine teslim edildikten sonra okul rehber öğretmenine aileye teslim sürecinde kendisine zorla dilekçe imzalatıldığını ve kurumda kaldığı süre içinde personel tarafından işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını, başkalarına da yapılan bu tür durumlara şahit olduğunu ifade etmiş, öğretmen de Şanlıurfa Barosu'na giderek bu durumu anlatmıştır. İddialarla ilgili Şanlıurfa Barosu adına bir avukat savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur."

"PERSONELİN GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ"

Bakan Yanık, savcılığın konuyla ilgili soruşturma açması ve iddiaları Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine, iddiaları araştırmak ve gerekirse soruşturmayı yürütmek üzere İl Müdürlüğü'nce bir muhakkik görevlendirildiğini, ilgili personelin görev yerlerinin değiştirildiğini belirterek, iddialar hakkında soruşturma yapmak üzere Bakanlıkça müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Yanık, şöyle devam etti:

"BAKANLIĞIMIZ ÇOCUKLARIMIZI RİSKLERE KARŞI GÜÇLÜ VE DUYARLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEKTEDİR"

"Bakanlığımız müfettişleri tarafından kurumda bütün çocuklar ve yakın süreçte kurum hizmetlerinden yararlanıp ayrılan çocuklarla inceleme kapsamında görüşme gerçekleştirilmiştir. Soruşturma süreci halen devam etmekte olup, adli süreç bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bakanlığımız tarafından çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı gelişimini temin etmek amacıyla çocuklarımızın üstün yararı ilesi doğrultusunda risklere karşı güçlü ve duyarlı nesiller yetiştirmek üzere koruyucu, önleyici ve destekleyici çalışmalar yürütülmektedir.

Bakanlığımız himayesinde bulunan çocuklara yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen tüm vakalara ivedilikle müdahale edilmekte, gecikmeksizin kolluk birimlerine ve adli makamlara bildirilmektedir. Ayrıca idari işlem başlatılmakta ve adli süreç yakından takip edilerek davaya müdahil olunmaktadır."

ANKA / Güncel