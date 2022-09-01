Bakan Yanık: Sosyal yardımları arz odaklı hale dönüştürdük

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Ulusal Hane Ziyareti Programı'nın ilk bölümünü kasım ayına kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi. Yanık, "Biz sosyal yardımları arz odaklı hale dönüştürdük. Talep odaklı olmaktan çıkardık. Bu ne demek; vatandaşın kendisinin bir ihtiyacı olduğunda sosyal yardım talebini gelip iletmesi değil, bizim vatandaşın kendisine, ailesine, hanesine giderek, durum tespiti yapıyoruz. Toplamda 15 bin personelimiz aracılığı ile bütün hanelere girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bakan Yanık, bakanlığın yeni sosyal yardım politikasını DHA'ya anlattı. Bakan Yanık, 18 Temmuz 2022 tarihinde 'Bir Mektupla Ulusal Hane Ziyareti' programını başlattıklarını, programa onay veren, programın bütçesini, gerçekleşmesini onaylayan makamın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Yanık, "Normal şartlarda biz hane ziyareti programımızı iki birimimiz üzerinden, iki farklı nokta üzerinden yapıyoruz. Birisi sosyal hizmet merkezlerimiz, öbür birimimiz de Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı personelinin yaptığı hane ziyaretleri. Biz geçtiğimiz yıl dedik ki; madem iki birimimiz saha ziyaretleri yapıyor, ayrı ayrı yapıyor, biz bunu birleştirelim. Ulusal hane ziyaretinde tek bir form üzerinden, hem birimlerimizin çalışmalarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak, hem de girilmemiş bir hane bırakmamak için 85 milyon insanımızın tamamına bir şekilde ulaşıp, 'bir ihtiyacı var mı, bir sosyal desteğe ihtiyacı var mı, sosyal yardıma ihtiyacı var mı?' bunu tespit etmek. Dolayısıyla bu program aslında geçtiğimiz yıldan beri üzerinde çalıştığımız ve ön hazırlıklarını tamamladıktan sonra da hayata geçirme aşamasına getirdiğimiz bir program" dedi.

Bakan Yanık, bu yaptıkları yardımlara 'sosyal refahın paylaşımı' dediklerini ifade ederek, "Bizim saha ziyaretlerimizde gördüğümüz husus; engelli yok, yaşlı yok hanede. Ama hanenin nüfus ve gelir dengesine baktığımızda onun bir parça desteklenmesi lazım. Şartlarının iyileştirilmesi lazım. Hiçbir mazereti yok; ama desteklenmesi lazım. Bizim aradığımız standart sosyal refaha yetişemiyor. O zaman dedik; 'biz haneleri destekleyelim, bu ailelerimize bir parça omuz verelim.' Türkiye Aile Destek Programı böyle çıktı ortaya. Program kapsamında ilk ödemelerimizi 29 Temmuz'da yaptık. İlk ödemede 831 bin 383 hanemize 427 milyon lira ödemişiz. Bu programa emekliler, çalışanlar, esnaf, zanaatkar ve özel sektör çalışanları da dahil edildi. Aylık kazanç ailelerin net asgari ücretin 1/3'ünden az olacak. Kriterimiz sadece bu. Çalışıyor olması, emekli olması efendim özel sektörde çalışıyor olması önemli değil. Kişi başına düşen gelir hanede 1/3'ünden aşağıdaysa o zaman diyoruz ki 'biz destekleyelim.' Başvurular geldikçe de incelemeye, değerlendirmeye alıyoruz." diye konuştu.