BAKAN YANIK SOSYAL HİZMET MERKEZİ SAYISINI 2023'TE 410'A ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana ve Hatay'ın ilçelerinde 4 yeni sosyal hizmetler merkezinin açılışını yaptı. Bakan Yanık, '17'si 2022'de olmak üzere 2013 yılından bu yana ülkemiz genelinde açtığımız sosyal hizmet merkezlerinin sayısını 2022 sonunda 400'e, 2023 yılında ise 410'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün açtıklarımızla beraber 2022 hedefini sağlamış olacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi ziyaret ve toplu açılış töreni için Adana'ya geldi. İlk olarak Adana Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yanık, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Süleyman Elban ile makamında sohbet etti. Bakan Yanık daha sonra Adana'nın Sarıçam ilçesi, Hatay'ın ise Defne, Samandağ ve Arsuz ilçelerine yeni yapılan sosyal hizmet merkezlerinin açılış töreni için Yüreğir Kültür Merkezi'ne geçti. Burada konuşan Bakan Yanık, Avrupa Birliği Delegasyonu iş birliğinde, 'Türkiye'deki Mülteciler İçin Yardım Programı' kapsamında gerçekleştirilen Sosyal Hizmetlere Erişimin Artırılması Projesi'ni (SOHEP) anlattı.

'TEK ÇATI ALTINDA SOSYAL HİZMET'

SOHEP kapsamında Türk vatandaşları ile ülkedeki uluslararası koruma altında ve geçici koruma statüsündeki kişilerin sosyal erişimlerinin artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Yanık, şöyle konuştu:

'Bugün burada, SOHEP kapsamında, Adana'da 1, Hatay'da 3 olmak üzere 4 sosyal hizmet merkezimizin açılışını yapıyoruz. Koruma altındaki bireylerin yanı sıra çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların da nitelikli hizmetlere erişebilmesi için sosyal hizmet merkezleri açıyoruz. Hatay, İzmir, Mersin, Antalya, Adana, Balıkesir, Düzce, İstanbul, Kırıkkale, Osmaniye ve Aydın'da toplam 10 merkez açtık ve bugün yenilerini ekliyoruz. Bu merkezlerimizde uluslararası ve geçici koruma statüsündeki bireylerin sosyal hizmetlere erişimi önündeki engelleri inşallah kaldıracağız. Bu birimlerle yaşam biçimlerinde izlenen farklılaşmanın azaltılması, hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün oluşturduğu sorunlarla baş edebilme, bireylerin katılımcı, üretken ve kendilerine yeterli hale gelebilmeleri amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, destekleyici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesini sağlıyoruz. Vatandaşlarımız il müdürlüklerine gitmeden kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezimizden hizmet alabiliyorlar. Ülkemiz genelinde halihazırda 397 sosyal hizmet merkezimiz mevcut ve bu sosyal hizmet merkezlerimizde aslında tek çatı altında bütün sosyal hizmet başlıklarına erişimi sağlamış oluyoruz. 17'si 2022'de olmak üzere 2013 yılından bu yana ülkemiz genelinde açtığımız sosyal hizmet merkezlerinin sayısını 2022 sonunda 400'e, 2023 yılında ise 410'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün açtıklarımızla beraber 2022 hedefini sağlamış olacağız."

'HİZMETKAR DEVLETİN YANSIMASI, ARZ ODAKLI SOSYAL HİZMET'

Bakan Yanık, Türkiye'de son 20 yılda sosyal hizmetler alanında çok önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayarak şunları söyledi: ?Asıl önemli gelişme de vatandaşın taleplerine yetişemeyen, hatta olumlu ya da olumsuz bir cevap veremeyen bir sosyal hizmetler yapısından, vatandaşın ayağına gidip neye ihtiyacı olduğunu soran bir sosyal hizmet yapısına dönüşmemiz, kavuşmamızdır. Bunun sistemli ve düzenli hale getirilmesidir. Aile Sosyal Destek Programımız, sosyal hizmet uygulamalarında talep odaklı hizmet anlayışından arz odaklı hizmet anlayışına geçmiş olmamızın bir sonucu. Talep odaklıdan arz odaklıya geçmek nedir? Aslında çok daha kısa bir tarifle şunu söylemek mümkün. Aramızda hatırlayanlar var. Kamu kurum ve kuruluşlarında sosyal hizmet ihtiyacı olan vatandaşlarımız bundan 22 yıl önce kapı kapı o hizmeti temin etmek için dolaşırken, nereden hangi hizmeti alacağını dahi bilemezken bugün biz personellerimizle her bir haneyi ziyaret ediyoruz. Engelli, yaşlı, yoksul var mı, okula gitmeyen çocuk veya aile içi şiddet var mı tek tek tespitini yapıp uygun sosyal hizmet modellerini belirliyoruz. Sizin gidemediğiniz kurumları sizin ayağınıza getiriyoruz. Başka bakanlıkları ilgilendiren sorunlar varsa da o kurumları harekete geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın çok söylediği 'hizmetkar devlet' var ya, işte hizmetkar devletin yansıması, talep odaklı sosyal hizmetlerden arz odaklı sosyal hizmetlere geçmek.? Konuşmaların ardından yeni sosyal hizmet merkezlerine video bağlantısı yapılarak açılış kurdeleleri kesildi. (DHA)