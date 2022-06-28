Bakan Yanık, sağanaktan etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu
AA - Güncel
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Karabük'ün Yenice ilçesi Tır köyündeki taşan dereden görüntüler Dere yatağı kenarında yıkılan 2 katlı ev ve yan yatan 4 katlı binadan görüntüler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yetkililerden bilgi alması KARABÜK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağanaktan...
Karabük'ün Yenice ilçesi Tır köyündeki taşan dereden görüntüler
Dere yatağı kenarında yıkılan 2 katlı ev ve yan yatan 4 katlı binadan görüntüler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yetkililerden bilgi alması KARABÜK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağanaktan etkilenen Karabük'ün Yenice ilçesi Tır köyünde incelemelerde bulundu.
Dere yatağı kenarında 2 katlı bir evin yıkıldığı ve 4 katlı bir binanın ise yan yattığı bölgeye gelen Yanık, burada yetkililerden bilgi aldı.
AA / Güncel