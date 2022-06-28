Bakan Yanık, sağanaktan etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu Karabük'ün Yenice ilçesi Tır köyündeki taşan dereden görüntüler Dere yatağı kenarında yıkılan 2 katlı ev ve yan yatan 4 katlı binadan görüntüler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yetkililerden bilgi alması KARABÜK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağanaktan... Karabük'ün Yenice ilçesi Tır köyündeki taşan dereden görüntüler Dere yatağı kenarında yıkılan 2 katlı ev ve yan yatan 4 katlı binadan görüntüler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yetkililerden bilgi alması KARABÜK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağanaktan etkilenen Karabük'ün Yenice ilçesi Tır köyünde incelemelerde bulundu. Dere yatağı kenarında 2 katlı bir evin yıkıldığı ve 4 katlı bir binanın ise yan yattığı bölgeye gelen Yanık, burada yetkililerden bilgi aldı. AA / Güncel Derya Yanık Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Yanık, sağanaktan etkilenen Karabük'te incelemelerde bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.