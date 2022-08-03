Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü - Haberler

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Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü

Bakan Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Marri ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Shazia Marri ile bir araya geldi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pakistan Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlik Bakanı Shazia Marri ile bir araya geldi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pakistanlı Bakan Marri ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirterek "Pakistan ile dostluk üzerine inşa ettiğimiz samimi ilişkilerimizi iş birliğine dönüştürmek için teknik heyetlerimiz ortaklaşa çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Derya Yanık Pakistan Twitter Güncel Haberler

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