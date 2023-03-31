BAKAN YANIK, OSMANİYE'DE DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPTI

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de depremzedelerle iftar yaptı. Yanık, Bu sene biraz buruk girdik ramazana, bayrama da biraz buruk gireceğiz ama inşallah hızlıca toparlanacağız dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yanık'a Vali Erdinç Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy ve protokol üyeleri eşlik etti. Ezanın okunmasıyla birlikte Bakan Yanık ve iftar çadırında bulunan depremzedeler oruçlarını açtı. Bakan Yanık, çadırda iftar yapan depremzede vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Program sonunda açıklama yapan Yanık, Ramazan ayımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu sene biraz buruk girdik ramazana, bayrama da biraz buruk gireceğiz ama inşallah hızlıca toparlanacağız. İnşallah kaldığımız yerden millete, memlekete, hizmete, bütün 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devam edeceğiz. Osmaniye'miz bu anlamda hakikaten metanetini, vatan sevgisini, çalışkanlığını, şefkatini, cömertliğini ispat etmiş bir şehirdir ve depremin yaralarını da Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hızlıca saracağız ve bir an önce Osmaniye'miz tekrar o Cebelibereket'in bereketli kısmına ulaşmış olacak. Ben hepinize tekrar ramazan ayımızı kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum şimdiden. Çok az kaldı. Zaman çok hızlı geçiyor. İnşallah biz de yakın takipte bütün kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, Sayın Cumhurbaşkanımız bizatihi deprem bölgesini çok yakın takip ediyor, biliyorsunuz. Biz de üzerimize düşeni eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz, çalışacağız dedi.

Bakan Yanık, iftar programından Karaçay Konteyner Kent'te konaklayan şehit ailesini ziyaret etti. (DHA)