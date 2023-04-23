Bakan Yanık, koltuğunu 10 yaşındaki depremzede Havva'ya devretti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Hatay'da meydana gelen depremden etkilenen 10 yaşındaki Havva Nil Abalıoğlu'na devretti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak Hatay'da meydana gelen depremden etkilenen 10 yaşındaki Havva Nil Abalıoğlu'na devretti.

Bakan Yanık, TBMM'nin açılışının 103'üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 çocuğu Bakanlıkta kabul etti.

Çocukları gördüğü için çok mutlu olduğunu belirten Yanık, "Çocuklarla beraber olmak, bizim için bayram. Bu bayram biraz tabii üzgünüz. Maalesef çok büyük bir deprem yaşadık. Sizler de daha yakından gördünüz ama inşallah hep birlikte böyle bayramları kutlayarak birbirimize destek olarak, bir arada olarak bu süreci atlatacağız." diye konuştu.

23 Nisan'ın çok önemli bir bayram olduğunu dile getiren Yanık, şöyle devam etti:

"Çok önemli bir tarih olduğu için de Atatürk, 23 Nisan'ı çocuk bayramı olarak çocuklara hediye ediyor. Neden? Çünkü çocukların 23 Nisan'ın anlamını unutmasını istemiyor. Çocukların, vatanımızın nasıl kurtulduğunu, hangi şartlarda, nasıl bir mücadeleyle kurtulduğunu unutmalarını istemiyor. O yüzden 23 Nisan bizim için önemli. Sizler büyüyeceksiniz, güzel eğitimler alacaksınız ve ülkemize insanlığa çok yararlı, faydalı yetişkinler olacaksınız. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Size bu imkanı sağlamak için uğraşıyoruz. Çocuklar sizleri çok seviyoruz."

"Bizler ülkemizin geleceğiyiz"

Bakan Yanık, makamını temsili olarak Hatay'daki depremden etkilenen 10 yaşındaki Havva Nil Abalıoğlu'na devretti.

Abalıoğlu, bugün Türkiye'nin kuruluşundan bu yana en önemli bayramlardan birinin kutlandığını belirterek, "Bu özel günün en anlamlı geleneklerinden biri olan bakanlık koltuğunu alarak, bu önemli görevi almış olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum." dedi.

Tüm çocuklara bir çağrıda bulunmak istediğini ifade eden Abalıoğlu, şöyle konuştu:

"Bizler ülkemizin geleceğiyiz. Bizler geleceğin lideri, yöneticileri, sanatçıları ve akademisyenleriyiz. Bu nedenle eğitimimize önem vermeli ve hep birlikte çalışmalıyız. Araştıran, sorgulayan, kendine güvenen çocuklar ve gençler olduğumuz zaman ülkemizi daha ileriye taşıyabiliriz. Sevgili arkadaşlar, bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Ülkemizin geleceği için elinden gelen her şeyi yapacağımın sözünü veriyorum. Büyüklerimizin bize gösterdiği desteğe, verdikleri sevgiye layık olacağız."

Konuşmaların ardından, Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Karsu Mahallesi'nden gelen iki kardeş, kendi elleriyle topladıkları zeytini Yanık'a hediye etti. Bakan Yanık da çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti.