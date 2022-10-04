Bakan Yanık: "Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak"

AA Editör Masası AA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın soru sorması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan' Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı...

AA Editör Masası

AA Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın soru sorması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

AA Yayın Koordinatörü Yahya Bostan'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (3)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Anaokulu desteğimiz ilk kez olacak. Bu ayın ikinci haftasında ödemeye başlayacağız."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "(Anaokulu desteği) Herhangi başvuru, takip yok. Sadece sosyal yardım alan ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli."