Bakan Yanık, "Kadın Siyasetçiler Vefa Buluşması" iftar programına katıldı (4) - Haberler

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Bakan Yanık, "Kadın Siyasetçiler Vefa Buluşması" iftar programına katıldı (4)

AA - Alican Ocak - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadın Siyasetçiler Vefa Buluşması" iftar programında AK Partili eski ve mevcut kadın milletvekilleri ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadın Siyasetçiler Vefa Buluşması" iftar programında AK Partili eski ve mevcut kadın milletvekilleri ile bir araya geldi. (4)

AA / Alican Ocak - Güncel

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