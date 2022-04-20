Bakan Yanık, "Kadın Siyasetçiler Vefa Buluşması" iftar programına katıldı (4)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadın Siyasetçiler Vefa Buluşması" iftar programında AK Partili eski ve mevcut kadın milletvekilleri ile bir araya geldi. (4)