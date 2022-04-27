Bakan Yanık Giresun'da halk iftarına katıldı

GİRESUN (DHA) - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Giresun'da, belediye tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Yanık, halk iftarında vatandaşlarla birlikte sıraya girerek yemeğini aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bir dizi ziyaret ve incelemeler için Giresun'a geldi. Giresun Valisi Enver Ünlü ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu ziyaret eden Bakan Yanık, ardından AK Parti Giresun İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Bakan Yanık, daha sonra Giresun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Giresun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünü de ziyaret ederek kurum hakkında bilgi aldı, burada kalanlarla görüştü.

Giresun Kalesinde belediyenin sosyal tesislerinde bir süre dinlenen Bakan Yanık, daha sonra kentten ayrıldı.