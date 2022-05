BAKAN YANIK: ENGELLİLERİN EVLERİNDE BAĞIMLI BİR HAYAT YAŞADIKLARI DÖNEMLER ESKİDE KALDI - Haberler

? Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) düzenlediği 'Engelsiz Fark Et Engelsiz Keşfet' etkinliğinde konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Artık engelli vatandaşlarımızın her türlü eğitim ve sosyal imkandan yoksun olarak evlerinde, bağımlı bir hayat yaşadıkları dönemler eskide kaldı. AK Parti Hükümetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok toplumsal kesimin hayatını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirdik. Engelli bireyler artık her alanda var, görünüyorlar, kapalı kapılar ardında değiller. Yetenekleri, bilgi ve enerjileriyle hayata katılıyor, engellere hapsolmadıklarını rahatlıkla gösterebiliyorlar' dedi.

MÜSİAD Kadın ve MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu iş birliğiyle Engelliler Haftası kapsamında 'Engelsiz Fark Et Engelsiz Keşfet' isimli bir etkinlik düzenlendi. MÜSİAD'ın genel merkezindeki etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD şube başkanları, üyeler, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Etkinlikte farklı illerdeki bakım merkezlerinden gelen engelliler yörelerine ait türküleri seslendirip, yetenek gösterisi yaptı. Ayrıca engellilerin el emekleriyle yaptıkları ürünlerin sergilendiği bir sergi de açıldı.

Programın etkileyici ve duygu dolu olduğunu söyleyen Derya Yanık, performans gösterenlere teşekkür etti. Engelliler Haftası kapsamında bakanlık olarak birçok etkinliği bir arada yaptıklarını anlatan Yanık, 'MÜSİAD'ın kurulduğu andan bu yana pek çok sosyal sorumluluk projesinde olduğu gibi burada da öncü rolünün olmasından ayrıca mutluluk duyuyorum. Birbirine bağlı bir toplum olmanın güçlü bir millet haline gelmenin bazı olmazsa olmazları vardır. Sosyal sorumluluk da bu olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Biz kültürümüzden ve inancımızdan aldığımız ilhamla engelli, engelsiz, yaşlı, genç, kadın, erkek ayrımı yapmaksızın ihtiyaçlarımızı birbirimize omuz vererek gideriyor bunu da 'biz büyük bir aileyiz' cümlesiyle simgeleştiriyoruz. Ailemizin her bir ferdinin hayata tam, eşit, doğal ve aktif katılımını sağlamak için çalışıyor, bu doğrultuda hem engelli vatandaşlarımızın deneyimlerine kulak kabartıyor, hem de akademik faaliyetleri destekliyoruz? dedi.

'TÜM VATANDAŞLARIMIZIN HUZURLU VE GÜVEN İÇİNDE BİR HAYAT SÜRMESİNİ AMAÇLIYORUZ'

Sosyal refah vurgusu yapan Yanık, 'Amacımız tüm vatandaşlarımızın daha mutlu, huzurlu ve güven içinde bir hayat sürmesi. Toplumun ürettiği sosyal refahın tüm kesimlere eşit ve adil biçimde dağılmasını sağlamaktır. Bu yüzden sosyal yardım kalemlerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu sebeple engelli vatandaşlarımız için farklı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, programları geliştiriyoruz. Eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat faaliyetleri, istihdam, erişilebilirlik alanlarında var olan engelleri tespit ederek, bu engelleri aşmak üzere toplumsal bilinci ve duyarlılığı geliştirmeye çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, 'Artık engelli vatandaşlarımızın her türlü eğitim ve sosyal imkandan yoksun olarak evlerinde, bağımlı bir hayat yaşadıkları dönemler eskide kaldı. AK Parti Hükümetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok toplumsal kesimin hayatını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçirdik. Buna engelliye yaklaşımda önyargılarla mücadeleyi de ekleyebiliriz. Belki de en zoru bu ön yargıları kırmaktı. Kalıp yargıların önüne geçmek, engelliyse ne işi var dışarıda, sokakta, sporda, okulda, sanatta, alışverişte ya da sinemada sorusunu soran zihniyetlerin dönüşümünü sağlamak kolay değildi. Engelli vatandaşlarımızın hak temelli bir yaklaşımla, onurlu ve bağımsız hareket kabiliyetlerinin arttığı bir hayat sürebilmeleri için her türlü desteği vermeye gayret ettik. Geldiğimiz noktada, engelli bireyler artık her alanda var, görünüyorlar, kapalı kapılar ardında değiller. Yetenekleri, bilgi ve enerjileriyle hayata katılıyor, engellere hapsolmadıklarını rahatlıkla gösterebiliyorlar' diye konuştu.

'HER TÜRLÜ ADIMI ATIYORUZ'

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için birçok adımı attıklarını söyleyen Yanık, 'Bugün geldiğimiz noktada şükürler olsun aldığımız tedbirler, yaptığımız hizmetler çerçevesinde engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını, günlük hayatlarında kendi ihtiyaçlarını olabildiği kadar kendilerinin karşılayabilmesi için yapmamız gereken her türlü adımı AK Parti hükümetleri olarak 20 yıldır aralıksız atıyoruz. Yapmamız gereken her türlü harcamayı hiç sakınmadan yapıyoruz ve çalışmalarımızı engelli vatandaşlarımızın hak temelli, herhangi bir başkası kadar sosyal hayatın içeresinde yer almalarını, onların en doğal hakkı olduğunu, onlara yapılanların bir lütuf olmadığını bilerek yerini getiriyoruz' dedi.

ASMALI: ENGELLİ BAKIM MERKEZLERİ 7 GÜN 24 SAAT FAALİYET GÖSTERİYOR

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ise 'Hayata geçen 'Engelsiz Fark Et, Engelsiz Keşfet' organizasyonu da önemli bir misyona sahip. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2006 yılında faaliyet sürecine yön verdiği engelli bakım merkezleri, bugün birçok bakıma muhtaç vatandaşımıza yuva oldu. Bu merkezler 7 gün 24 saat faaliyet gösteren, hastanın kişisel ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık takiplerinin de yapıldığı, psiko-sosyal destek hizmeti sunulan bir yapıya kavuştu. Böylece engelli vatandaşlarımız; sosyal aktiviteler ile hayattan kopmadan, ev ve hastane hizmetinin bir arada verildiği profesyonel kuruluşlarda yaşamlarını sürdürüyor. Salgın dönemi boyunca Türkiye'deki bakımevlerimizde yaşlı ve engellilerimize özenle bakıldığının altını gururla ve şükürle çizmek istiyorum? ifadelerini kullandı.

'ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN BİRBİRİNDEN ÖZEL VE KIYMETLİ ESERLERİ SERGİLENDİ'

Asmalı, konuşmasının devamında, 'MÜSİAD üyesi Engelli ve Yaşlı Bakım Merkezlerimiz; engelli ve yaşlılarımızın bakımını üstlendiği gibi sanatsal atölye çalışmalarıyla yeteneklerini de öne çıkarıyor. Bakım merkezlerinde kalan özel misafirlerimizin motivasyonunu güçlendirmek için MÜSİAD Genel Merkezi'nde özel kurumlarda kalan bireylerin sanatsal üretimlerinden oluşan bir sergi ve engelli vatandaşlarımızın yeteneklerini sergileyecekleri bir etkinliğe imza attık. Engelliler Haftası'nın da içinde bulunduğu 9-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Engelsiz Fark Et Engelsiz Keşfet' projesi dahilinde, 5 gün boyunca engelli vatandaşlarımızın birbirinden özel ve kıymetli eserleri sergilendi. MÜSİAD Kadın ve MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu'nun organize ettiği bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurumlarımızda kalan müzisyen, ressam, sporcu ve sanatçı ruhlu tüm engellilerimiz yeteneklerini sergileme şansına sahip oldu. Böylece kurumsal bakım hizmeti alan engelli bireylere ve ailelerine muhteşem bir moral desteği sağladığımıza inanıyoruz? diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel