Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da gerçekleştirilen 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, engelli vatandaşlara yönelik sosyal politikaların yardım değil hak eksenli bir anlayışla şekillendirildiğini belirtti ve engelliler hakkında kanun alanında çığır açıldığını söyledi.

Bakan Yanık: Engelliler hakkında, kanun alanında çığır açtık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal politikalarımızı yardım değil, hak eksenli bir anlayışla şekillendiriyoruz. İktidara geldiğimiz ilk günden bugüne engelli bireylere fırsat eşitliği sağlamaya yönelik çabalarımızı, pozitif tedbirlerle güçlendirdik. Engelliler hakkında, kanun alanında bir çığır açtık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara'da 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Yanık, şubat ayında gerçekleştirilmesi planlanan toplantının deprem felaketi sebebiyle ertelendiğini belirterek, "Bu felaket bir kez daha gösterdi ki toplumsal dayanışma ve kurumlar arası iş birliği, her alanda hayati bir öneme sahip. Dolayısıyla engellilerin tüm insan hak ve özgürlüklerinden diğer bireylerle birlikte ve herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan yararlanabilmelerinde, güçlü koordinasyon ve etkili iş birliğinin öneminin farkındayız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılında, '2030 Engelsiz Vizyon Belgesi' ilan edildi" diye konuştu.

20 yılda bu alana bakış açısını kökten değiştirdiklerini söyleyen Bakan Yanık, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik sosyal politikalarımızı yardım değil hak eksenli bir anlayışla şekillendiriyoruz. İktidara geldiğimiz ilk günden bugüne engelli bireylere fırsat eşitliği sağlamaya yönelik çabalarımızı, pozitif tedbirlerle güçlendirdik. Engelliler hakkında kanun alanında bir çığır açtık" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

- Bakan Yanık'ın konuşması

- Genel ve detay

Haber: Doğa Başak ÖZTÜRK/ANKARA,