Bakan Yanık, 'Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2 bin 323 engelli vatandaşın bugün kamuya yerleştirileceğini belirterek, "Bu yerleştirmeyle kamuda çalışan engelli memur sayısı 67 bin 985'e çıkacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2 bin 323 engelli vatandaşın bugün kamuya yerleştirileceğini belirterek, "Bu yerleştirmeyle kamuda çalışan engelli memur sayısı 67 bin 985'e çıkacak." dedi.

Yanık, bakanlıkta düzenlenen Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuştu.

Türkiye'nin, 6 Şubat Pazartesi günü üst üste yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldığını ve 13,5 milyon kişinin yaşadığı 10 ilde 500 kilometre çapında bir alanda etkili olan depremlerin çok büyük yıkıma yol açtığını kaydeden Yanık, "Sarsıntıların hissedildiği mücavir şehirlerle birlikte felaketten 20 milyona yakın vatandaşımız doğrudan etkilendi." ifadesini kullandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve millete sabır, yaralılara da acil şifalar dileyen Yanık, başta Türkiye olmak üzere hiçbir coğrafyanın böylesine büyük acılarla sınanmaması temennisinde bulundu.

Yanık, depremin olduğu andan itibaren hızla deprem bölgesindeki engelli ve yaşlılara ilişkin kuruluşlarla iletişime geçildiğini, ilk durum bilgisinin alındığını, kuruluşlardan hizmet alan 1333 engellinin, farklı illerdeki yatılı kuruluşlara tedbiren taşındığını anlatarak, "Tahliye ettiğimiz kuruluşlarımızın sağlam raporunu alır almaz bu kuruluşlarımızı bölgedeki engelli vatandaşlarımızın hizmetine açtık." diye konuştu.

Deprem bölgesinde çadırlarda barınan ve hastanelerde tedavisi tamamlanarak taburcu olan veya taburcu olacak engelli ve yaşlılardan profesyonel bakıma ihtiyacı olanların tespit edilmesi amacıyla ekiplerin sahada çalışmalarını devam ettirdiğini dile getiren Yanık, "Bu kapsamda, profesyonel bakıma ihtiyacı olan 664 engelli vatandaşımızı kurumlarımıza yerleştirdik." bilgisini paylaştı.

Engelli ve yaşlı vatandaşlar için deprem destek whatsApp hattı hizmete girdi

Deprem bölgesindeki illerden tahliye edilerek KYK'ye bağlı yurtlara ve otellere yerleşenlerin ziyaret edildiğini, sosyal inceleme yapıldığını, profesyonel bakıma ihtiyacı olan engellilerin yatılı kuruluşlara yerleştirildiğini bildiren Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afet döneminde hayata geçirdiğimiz bir başka hizmetimiz ise engelli ve yaşlı vatandaşlar için deprem destek whatsApp hattı. Sivil toplum kuruluşlarının tespit ettiği vatandaşlarımıza Bakanlığımız hizmetlerini hızlı bir şekilde ulaştırmak için kurduğumuz bu hat aracılığıyla, sivil toplum kuruluşlarından ya da bizzat engelli veya yaşlı vatandaşlarımızdan gelen talepleri ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde çözüme kavuşturuyoruz.

İşitme engelli vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla, bakanlığımız koordinasyonunda, bakanlığımız bünyesinde görevli işaret dili tercümanlarıyla farklı sivil toplum kuruluşları ve bireysel gönüllü işaret dili tercümanlarından oluşan 120 kişilik ekip, depremin ilk gününden itibaren işitme engelli vatandaşlarımızla daha hızlı iletişim kurmak, ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahada çalışmalarını sürdürmektedir."

Yanık, Türkiye olarak kalkınma yolculuğunda hiç kimseyi arkada bırakmadan hareket ettiklerini vurgulayarak, "Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli ayrımı yapmaksızın her bir bireyi toplumsal kalkınmamızın asli unsuru olarak görüyor ve bu yoldaki çabalarımızı devam ettiriyoruz. Hayatın bizatihi kendisinin kesintisiz bir değişim süreci olduğu gerçeği, daha adil ve eşitlikçi bir dünya için çabalarımızı kesintisiz sürdürmemiz gerektiğini bize anlatıyor." diye konuştu.

Adil ve eşitlikçi bir dünya için engellilik alanındaki politikaları yardım eksenli değil, hak temelli bir anlayışla şekillendirdiklerine, 2005'te çıkarılan ve temel politikayı ortaya koyan Engelliler Hakkında Kanun'un, bu anlayışın en önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret eden Yanık, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte, özellikle son dönemde sağlıktan eğitime, istihdamdan siyasal yaşama katılıma, adalete erişimden engelli bireylerin bağımsız yaşamlarını destekleyecek toplum temelli hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda önemli gelişmeler kaydettik. Yaşanan tüm bu gelişmelerin engelli bireylerin yaşamlarında karşılık bulabilmesi için hak ve hizmetlere erişim açısından anahtar bir işleve sahip olan erişilebilirlik konusunda da önemli adımlar attık.

Bu noktadan hareketle engellilik alanında da son 20 yılda ülkemizin geldiği nokta bizim yarın için daha ileri bir noktayı hedeflememizi işaret ediyor. Bizim daha da ileri bir noktadan kastımız, engelli kişilerin kendi yaşamları üzerinde söz ve karar sahibi oldukları, özgür ve bağımsız bireyler olarak toplumsal yaşamın tüm alanlarında etkin bir biçimde var olabildikleri bir yaşam sürdürmeleridir. Bu doğrultuda, okullarımızı, hastanelerimizi, iş yerlerimizi, şehirlerimizi, yaşama dair akla gelebilecek her alanı, yeniden düzenleyerek toplumumuzu içermeci bir anlayışla güçlendiriyoruz."

"Kamuda çalışan engelli memur sayısı 67 bin 985'e çıkacak"

Yanık, engelli bireylerin haklarının korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu kurulduğunu hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmemizle, güçlendirilerek yeniden yapılandırıldı. Kurul, engellilik alanında odak kurum olan Bakanlığımız koordinasyonunda, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'ndaki tüm faaliyetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olarak çalışmalarına hız kesmeden devam edecek." sözlerini sarf etti.

Gerek kurumlarda gerek evlerde ziyaret ettiği engellilerin çalışmak ve üretmek için ne kadar istekli ve azimli olduklarına bizzat şahit olduğunun altını çizen Yanık, şöyle devam etti:

"2002 yılından bugüne kamuda çalışan engelli sayısının 12 kat artırılarak Ekim 2022 itibarıyla 65 bin 662'ye çıkarılması. Kamuda engelli memur istihdamı için dünyada ilk kez 2012 yılından itibaren merkezi sınav sistemi ile EKPSS'nin başlatılması. Bakanlık olarak EKPSS sürecindeki önemli bir desteğimiz de engelli adayların EKPSS ücretine sağladığımız katkıdır. 2022 yılı EKPSS için 11 milyon 832 bin 875 lira sınav ücreti Bakanlığımız bütçesinden ÖSYM'ye aktarıldı. Bugün, ilköğretim mezunu 36, ortaöğretim mezunu 360, önlisans mezunu 704, lisans mezunu 1223 olmak üzere toplamda 2 bin 323 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini gerçekleştireceğiz. Bu yerleştirmeyle birlikte kamuda çalışan engelli memur sayısı 67 bin 985'e çıkacak."

Sayısal artışın tek başına yeterli olmadığını, engelli devlet memurlarına yönelik çalışmaların sadece işe girme aşamasıyla sınırlı kalmadığını belirten Yanık, yapılan düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

Yanık, mevzuat uyarınca engellilerin, engelliliklerini artırıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılamayacağının da hüküm altına alındığını anımsatarak, "Bunlar ve burada sayamadığım daha nice hizmet, AK Parti hükümetlerinin bu alandaki zihniyet dönüşümünün göstergesi, kimseyi geride bırakmayan anlayışın tezahürü olan örneklerdir." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yaşanılan bu felaketin yaralarını milletle birlikte el ele vererek, en kısa sürede saracağına inandığını vurgulayan Yanık, kamuya yerleşen engellilere görevlerinde başarılar diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, konuşmaların ardından, kamu kurumlarında işe başlayacak engelli vatandaşların atanacağı yerleri belirlemek üzere, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy ve diğer protokol üyeleriyle noter huzurunda kura butonuna bastı.