BAKAN YANIK: DÜNYA SİYASETİNDE GÜÇLÜ TÜRKİYE, AK PARTİ'YLE VAR OLDU

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Durduğumuz yerde sağlam durmazsak Türkiye'nin nerelere sürüklenebileceğini çok farklı tecrübelerle daha önce gördük. Türkiye'yi yolunda sabit tutansa son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi oldu. Dünya siyasetinde güçlü Türkiye, Ak Parti'yle var oldu" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen 'Kadın Siyasetçiler Vefa Buluşması' iftar programında AK Parti eski ve mevcut kadın milletvekilleri ile bir araya geldi. Bakan Yanık, AK Parti döneminde Türkiye tarihinde önemli süreçlerden geçildiğini belirterek, "Türkiye bütün krizlerin yakınında veya uzağında olan bütün bölgesel, küresel krizlerin arabulucusu olarak aranan ülke ise bunda bizim bu kardeşlik bağıyla ürettiğimiz siyasetin ve Türkiye vizyonunun çok önemli bir katkısı olduğunu hepimiz teslim ederiz. Sivil siyaset üzerinde var olan her türlü baskıyla, tehditle mücadele ederek bu günlere geldik. Vesayet sistemini gündemimizden çıkaran, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadrolarının iradesi oldu. Türkiye medeni demokrasiler arasında yerini almak için çok bedel ödedi. Çok şükür artık özgüvenli, kendi kararlarını alabilen, geçmişte yaşadığı antidemokratik baskıları aşmış bir Türkiye var. AK Parti ise siyaset kurumuna, siyasetçiye itibarını geri verdi. Bununla gurur duyarız. Bunu, her şeyden önce seçmenin iradesine, milletin tercihlerine saygının bir gereği olarak yaptı. Türkiye'de siyaset, toplumsal dönüşümlerin başlamasında, hızlanmasında ve neticelenmesinde öncü rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.

'AK PARTİ İLE VAR OLDU'

Bakan Yanık, kişisel hak ve özgürlüklerin herkes tarafından eşit kullanılmasında siyasetin rolü ve payının çok büyük olduğunu ifade ederek, "AK Parti'nin kapatma davaları bu noktada oldukça anlamlı operasyonlardır. Bu nedenle siyasetin küçümsenmesi, tahkir edilmesi tuzağına düşmemek, bu tehlikeyi özellikle gençlere uygun bir dille anlatmak gerekir. Siyasi mekanizmalar, dış müdahalelerden azade etkin kullanıldığında, toplumun huzur ve refahı için büyük adımlar atabilir. Durduğumuz yerde sağlam durmazsak Türkiye'nin nerelere sürüklenebileceğini çok farklı tecrübelerle daha önce gördük. Türkiye'yi yolunda sabit tutansa son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi oldu. Dünya siyasetinde güçlü Türkiye, AK Parti ile var oldu" diye konuştu.

2023 seçimlerinde 6,2 milyon gencin ilk kez oy kullanacağını aktaran Yanık, "Özellikle bu gençlere yönelik dezenformasyon, yalan bilgi, propaganda çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. Hizmetlerimizle alakalı söyleyebilecekleri çok fazla bir şey yok, karşı argümanları yok. Dünyanın en büyük köprülerine, havaalanlarına karşı musluk açılışı, temel atmama törenleriyle karşılık veriliyor. Dolayısıyla dezenformasyon ve afaki söylemler üzerinden siyaset yapacaklar. Bunlara hazırlıklı olmalıyız, karşı argümanlarını, cevaplarını üretmeli, kullanmalıyız. Bu noktada somut bir yansıması olmayan sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler üzerinden, demokratik kazanımlardan yola çıkarak bir muhalefet üretecekler" dedi.

'KAMERA ŞAKASI SANACAĞINIZ BİR DURUM'

Başörtülü bir gencin üniversitelerde başörtü yasağının kaldırılmasından dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyaloğu anlatan Yanık, "Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Başka bir ülkede olsa ki o mücadelenin kahramanları var aramızda, kamera şakası sanacağınız bir durum maalesef, bizim ülkemizde gerçek. Bu kadar basit bir çarpıtmayı, maalesef bilerek ve isteyerek söylüyorlar. Bunun bir amaca matuf olduğunun biz farkındayız. Onları sınırlayan ahlaki ve etik kaygıları yok. 2023'de oy kullanacak gençlerin basit bir internet taramasıyla ortaya çıkarabilecekleri bu yalan bilgileri, ilk olarak bizatihi siyaset mekanizmasının içerisinde yer alanlar işliyor. Bunun için gençlerin anlayacağı şekilde, yalanı büyütmeyen ya da hatanın propagandasına dönüşmeyen doğru, ilkeli ve etik yaklaşım, anlık siyaset reflekslerinin yerini almalı diyerek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel