Bakan Yanık: Çocuklarımızın Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerini yatırdık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklarımız için mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini öne çekerek hesaplara yatırdık. SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelere toplam 236 milyon 544 bin TL ödedik" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi amacıyla SED hizmeti verildiğini kaydetti. Yanık, bu desteğin, ailelerin çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer masraflarını karşılayabilmeleri amacıyla sağlandığını vurgulayarak, "Aile bütünlüğünün ekonomik gerekçelerle bozulmaması, çocuklarımızın ailelerinin yanında büyümesi önceliklerimiz arasındadır. Aileler bu destekle çocuklarının ihtiyaçlarını giderebilmekte, böylece onların akranlarından geride kalmaması hedeflenmektedir. Ramazan Bayramı dolayısıyla çocuklarımız için mayıs ayı SED ödemelerini öne çekerek, hesaplara yatırdık. SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelere toplam 236 milyon 544 bin TL ödedik" dedi.SED'den 146 bin çocuğun yararlandığını belirten Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama 1650 TL destek sağlandığını kaydetti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel