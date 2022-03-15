Bakan Yanık, BM toplantısında kadınların her alanda bulunmasının önemine değindi

BİRLEŞMİŞ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde "Cinsiyet Paritesi" konulu toplantıda, "Yaşamın her alanında ne kadar fazla kadın yer alırsa toplumun o denli güçlü olacağına inanıyoruz." dedi.

BM Genel Merkezi'nde 14 Mart'ta başlayan Kadının Statüsü Komisyonu çalışmaları için New York'ta bulunan Yanık, Katar'ın düzenlediği çevrim içi Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nda "Gayretli bir üye olan Türkiye, BM'de kadınların liderliğini geliştirmeyi amaçlayan bu grubun yaptığı çalışmalara çok değer vermektedir. Yaşamın her alanında ne kadar fazla kadın yer alırsa toplumun o denli güçlü olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 2028'e kadar tüm seviyelerde sistem genelinde eşitlik sağlamaya yönelik taahhüdüne atıf yapan Yanık, " Türkiye'nin bu konudaki ilkeli duruşu ile uyumlu olarak kadın ve kızların güçlendirilmesi ve insan haklarının korunması hususunda Genel Sekreter'in raporunda sunulan önerileri destekliyoruz." diye konuştu.

Bakan Yanık, Türkiye olarak kadın ve kızları merkeze koyma yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Genç kadınların seslerine kulak verdiklerini vurgulayan Yanık, söz konusu raporda belirtilen kadınlara ve kızlara yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına ağırlık verdiklerini kaydetti.

"Gururla söyleyebilirim ki hem aktif iş gücü hem de teknik eğitim programlarında hak sahiplerinin yarısından fazlasını kadınlar oluşturmaktadır." diyen Yanık, Türkiye'de akademisyenlerin yarısından fazlasının, öğretmenlerin yüzde 60'ının, doktorların yüzde 45'inin, avukat ve mimarların yüzde 46'sının, kamu görevlilerinin yüzde 40'ının ve büyükelçilerin yüzde 27'sinin kadın olduğunu aktardı.

"Kadınların siyasete aktif katılımları ve değerli temsilleri demokrasinin temel ilkesini oluşturmaktadır." ifadesini kullanan Yanık, 2002'de Türkiye'deki kadın milletvekili sayısı 24 iken son seçimlerde bu sayının dört kat artarak 104'e ulaştığını kaydetti.