Bakan Yanık, BM AEK Yaşlanma Bakanlar Konferansı'nda ülke beyanını sundu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Konseyi (BM AEK) Bölgesi'nde Yaşlanma Bakanlar Konferansı'na katılarak ülke beyanını sundu.

Yanık, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen "MIPAA+20" Raporu'nun ve BM AEK Bölgesi'nde Yaşlanmaya İlişkin Madrid Uluslararası Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin BM AEK Sentez Raporu'nun lansmanına katıldı.

Bakan Yanık, yazılı olarak sunduğu ülke beyanında, yaşlanmanın küresel bir eğilim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

" Türkiye, söz konusu demografik dönüşüm sürecini hızlı bir şekilde deneyimlemektedir. Toplam nüfus içerisinde yaşlı nüfusun payı 2016 yılında yüzde 8,3'ten (6,6 milyon) 2021 yılında yüzde 9,7'ye (8,2 milyon) yükselmiştir. Son 5 yıl içerisinde yaşlı bireylerin sayısı yüzde 24 artış göstermiştir. Bu değişimden de anlaşılabileceği üzere, Türkiye en hızlı yaşlanan ülkeler arasındadır. Tecrübe ettiğimiz bu demografik dönüşüm süreci bizleri yaşlanma üzerine genel bağlamda bütüncül bir politika çerçevesi planlamaya yönlendirmiştir."

Yaşlanmanın, Türkiye'de bir sosyal politika alanı olarak 2002'den beri ele alındığını aktaran Yanık, "Nüfusun hızlı yaşlanmasının bir sonucu olarak, sosyal hizmetleri ve uzun süreli bakım modellerini çeşitlendirme gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bu durum ise ulusal düzlemde yaşlanmaya ilişkin tüm paydaşların birlikte ve koordineli çalışması gerekliliğini doğurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de son 5 yıl içinde yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmet modelleri, hem kişisel hem de bölgesel ihtiyaçları karşılayacak şekilde çeşitlendirildiğini ve genişletildiğini kaydeden Yanık, "Alanda daha çok nitelikli personel yetiştirmek için sosyal hizmetler, geriatri ve gerontoloji gibi disiplinlerin müfredatları düzenlenmiştir. Üniversitelerde yaşlılık alanında araştırma ve çalışmalar ile yaşlılık araştırma ve uygulama merkezlerinin açılması desteklenmiştir. Kurumlarda ve ailelerde bakım verenlerin kapasitelerini geliştirmek adına sürdürülebilir eğitim programları yürütülmüştür. Kuşaklararası dayanışmayı güçlendirmek için gönüllü aktiviteler ve projeler desteklenmiştir." ifadelerini kullandı.

Yanık, yaşlı bireyler için geliştirilen politikaların uygulanmasını yaygınlaştırmak adına, merkezi yönetim, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere, paydaşların projelerinin devlet tarafından desteklendiğini de kaydetti.

Bakan Yanık, 2016'dan beri belediyelerin evde bakım ve gündüz bakım hizmetlerine ilişkin projeleri desteklediklerini de aktardığı beyanında, "Toplumun en kırılgan kesimlerindeki yaşlı bireyler için evde bakım ve gündüz bakım hizmeti sağlamayı amaçlayan Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi (YAGEP) ve En Kırılgan Gruptaki Türk Vatandaşları ile Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma Altındaki Kişilerin Sosyal Hizmetlere Erişimin Arttırılması Projesi (FRIT-II) geliştirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

"Odak noktalarından birisi erişebilirlik"

Türkiye'de yaş dostu yaşam alanlarını oluşturmaya yönelik pratiklerin hız kazandığını vurgulayan Yanık, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda, yaşlanma politikalarının odak noktalarından birisi de erişebilirlik olmuştur. Son 20 yıl içerisinde özellikle engelsiz tasarım ve yaş dostu çevreye yönelik farkındalık artış göstermiştir. Özellikle son 5 yıl içerisinde ise ulaşım, barınma, çevre, kentleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin ulusal üst düzey politika belgeleri yaşlılık bağlamında da ele alınmaktadır. Yaşlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak için ücretsiz veya indirimli ulaşım hizmetleri sunulmaktadır. Yine sosyal ve kültürel aktivitelere katılımı artırmak için yaşlı bireylere çeşitli ücretsiz ve indirimli, ulaşım haricinde seçenekler de sunulmaktadır."

Bakan Yanık, nüfusun hızla yaşlanması sebebiyle uluslararası ve bölgesel gelişmelerin gözetildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, nüfusu demografik olarak yaşlanma sürecine bizden daha önce girmiş ülkelerin politika ve hizmetlerini takip ediyoruz. Bu ülkelerin yaşlanma alanında iyi uygulama örneklerini ve deneyimlerini inceliyoruz. Yaşlı bireylere yönelik politikaların revize edilmesi ve yeni politikaların geliştirilmesi için I. Yaşlılık Şurası Sonuç Bildirgesi ve Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi gibi politika belgeleri yayınlanmıştır."

Konferansın ilk günündeki temasları kapsamında Bakan Yanık, Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanı Milos Lucic ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Yanık'ın Roma'daki konferans kapsamındaki temasları yarın da sürecek.