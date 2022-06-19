Bakan Yanık: "Biz ailelerimizin mutluluğu için babalık eğitimlerini önemsiyoruz" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkça düzenlenen Babalar Günü programına katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkça düzenlenen Babalar Günü programına katıldı. (2) "İnsanın varlığı çocukluğunda şekillenir" "Biz ailelerimizin mutluluğu için babalık eğitimlerini önemsiyoruz. Babalık becerilerini geliştirmeye odaklanan bu eğitimler babaları ev içinde aktif kılmayı hedefliyor. Babaların eşleri ve çocuklarıyla doğru ve etkili iletişim kurmalarına yönelik destek veriyor" AA / Mesut Tankulu - Güncel Babalar Günü Derya Yanık Güncel Haberler

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