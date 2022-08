Bakan Yanık, 'Aile Tarihinden Belgeler Kitabı Tanıtımı' programında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ana çalışma prensiplerini ailelerin güçlenmesi üzerine kurduklarını belirterek, "Güçlü bireyler güçlü ailenin, güçlü aile ise güçlü toplumların temel taşıdır. Bu sebeple, her politikamızın odağını aile olarak belirliyor, faaliyet alanımızın merkezine de aileyi yerleştiriyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Aile Tarihinden Belgeler Kitabı"nın tanıtımı ile "Aile Fotoğrafları Sergisi" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yemek ve Sergi Salonu'nda düzenlendi.

Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, hayata atılan ilk adımın, dumanı tüten ilk ocağın ve kök salınan ilk toprağın aile olduğunu söyledi. Kişinin hayatının ileride nasıl şekilleneceğinin ve geleceğe uzanan taşların aile ocağında belirlendiğini ifade eden Yanık, toplum içinde sağlıklı ilişki kurabilmenin de ilk adımının aile olduğunun altını çizdi.

Yanık, aileden edinilen tecrübelerin kişinin gelecekte nasıl bir hayat süreceğinde etkili olduğunu vurgulayarak, "Ailenin önemi tarihte de böyledir. Aile Tarihinden Belgeler Kitabı da bu gerçeğin altını bir kez daha çizmiş ve bunu belgeleriyle ortaya koymuştur. Dört bin yıl öncesinden başlayan bir tarihsel süreçle ifade etmiş olacağız." diye konuştu.

Hayata yön veren ve verecek olanla hafızalardan silinmeyecek anıların kaynağının aile olduğuna işaret eden Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tohumları sevgi, merhamet, şefkatle atılan her hatıra, yıllar geçtikçe köklü bir çınara dönüyor. Yorulduğumuzda yıllar içinde boy veren tatlı hatıralar ve çınarların gölgesine sığınırız. Hayatın zorluklarıyla karşılaştığımızda sığındığımız yer çocukluğumuzdur ve çocukluğumuz da aslında ailemizdir. Bu nedenle aile olmak her zaman önem arz eden bir durumdur. Aile, hayatımızın merkezinde yer almaktadır ve güçlenmesi için biz hem Bakanlık hem toplumsal farkındalık anlamında ciddi çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak ana çalışma prensibimizi ailelerin güçlenmesi üzerine kurduk. Güçlü bireyler güçlü ailenin, güçlü aile ise güçlü toplumların temel taşıdır. Bu sebeple her politikamızın odağını aile olarak belirliyor, faaliyet alanımızın merkezine de aileyi yerleştiriyoruz."

"Toplumsal dönüşümü görerek ihtiyaca yönelik hizmetler geliştiriyoruz"

Yanık, aile derken "hangi ve nasıl aile" olunmasının da iyi bilinmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Bireyi içinde eriten, kimliğini yok eden bir aileden bahsetmiyoruz. Tam tersine insanı büyüten, geliştiren ve hayata hazırlayan, kişinin özgün ve bağımsız bir kimlik sahibi olmasını sağlayan bir aileden bahsediyoruz. İstediğimiz aile, bireyi bağımsız, kişilikli, kimlikli ve özgün bir biçimde hayata hazırlayan bir aile. Bunun için geleneksel değerleri, kültür mirasını, tarihi ve manevi mihenk taşlarını yol haritası kabul ediyoruz. Toplumsal ve kültürel değerlerimizi hizmetlerimizin kurgulanışına ve işleyişine yansıtıyoruz." dedi.

Bakanlık olarak bilimsel verilere dayalı sosyal politikalar geliştirmeyi önemsediklerini, değişen toplum yapısına ve günün şartlarına uygun hizmet modellerini bilimsel çalışmalarla elde edilen veriler üzerinden şekillendirdiklerini ve yürüttüklerini anlatan Yanık, aile yapısını ve değerleri tehdit eden faktörleri tespit ederek, aile bütünlüğünün korunmasına yönelik politikalara yön verecek çok sayıda araştırma yaptıklarını hatırlattı.

Yanık, yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin bilgi vererek, "Geçekleştirdiğimiz çalışmalarla ülkemizdeki ergen profili, aile yapısı, yaşlılık, evlilik, boşanma ve bağımlılık gibi pek çok konuyu mercek altına aldık ve alıyoruz. Düzenli olarak yaptığımız araştırmalar sonucunda toplumsal dönüşümü görerek ihtiyaca yönelik hizmetler geliştiriyoruz. Sorunların tespitinde ve çözüm yollarının üretilmesinde odağımıza bilimsel çalışma metotlarını yerleştiriyoruz." diye konuştu.

Bu araştırmaların değerlendirmelerinin ise alanında uzman profesyonellerle yürüttüklerini dile getiren Yanık, "Klişe söylemler ve maksadı aşan toplumda bir korku etkisi yaratarak huzursuzluğu ve güvensizliğe meydan vermeye çalışan manipülatif ifadelerden uzak bir şekilde, en doğru verilerle biriciğimiz olan ailelerimiz için ne yapabileceğimizi detaylandırıyoruz. Varsa hastalanmış yönlerini tedavi, sağlam yönlerini daha da güçlendirmek için politikalarımızı dönüştürüyoruz. İçinde maraz barındıran ailelerin, toplum sağlığımıza olumsuz etkileri olmaması için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kitapta, birçok belge ve materyalden yola çıkarak kronolojik derleme yapıldı"

Bakan Yanık ailenin, insanlık tarihinin en önemli kurumu olarak bugünlere geldiğini, binlerce yıldır sosyal hayatın merkezinde bulunduğunu, yazılı kayıtların olmadığı dönemlerde dahi destanlarla tarihte iz bıraktığını ifade etti.

Ailenin zaman içinde edebiyat, sanat ve kültür varlıklarına konu olduğunu, bilimsel çalışmaların odağına yerleştiğini söyleyen Yanık, Aile Tarihinden Belgeler isimli eserin de ailenin Anadolu topraklarında 4 bin yıl kadar geriye giden serüvenini kapsadığını belirtti.

Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Kitapta, aileye dair evlilik, doğum, miras belgelerinin yanı sıra Anadolu topraklarının zengin birikimini yansıtan vaftiz belgeleri gibi birçok belge ve belge niteliği taşıyan materyalden yola çıkarak kronolojik bir derleme yapıldı. Asurlulardan, Hititlilerden kalma taş tabletlere yazma evlilik sözleşmeleri, Bizans dönemi evlilik yüzükleri gibi Anadolu coğrafyasının tarihi dokusunu yansıtan birçok orijinal materyalden örnekler kataloglarımızda yer aldı. Yine eski Türklerden kalma çeyiz nağmeler, vasiyet nağmeler, aile kütükleri gibi kayıtlara da eserde yer verildi. Çocukların aşı sertifikaları, Hıristiyan ailelerin vaftiz belgeleri, Musevi ailelerin nikah belgeleri, aile cüzdanları gibi aile kurumu ve aile hayatına dair belgeler eserde bir araya getirildi."

Yanık, sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında derlenen belgelerle de kitabın içeriğinin zenginleştirildiğini anlattı. Çalışmada yer alan belgelerin Türkiye'de farklı kuruluş ve özel kişilerden ve koleksiyonlardan temin edildiğini ifade eden Yanık, eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmasının ardından "Aile Tarihinden Belgeler Kitabı" ve "Aile Fotoğrafları Sergisi"ni hazırlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Dursun Ayan'a plaket veren Yanık, daha sonra sergiyi gezerek, aile fotoğraflarını inceledi.

Bakan Yanık ayrıca, Gönül Dağı dizisi oyuncularına da plaket verdi.