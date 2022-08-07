Bakan Yanık: "2002 yılında bakanlığımıza bağlı huzurevi sayısı 63'tü, 2022 itibariyle bu sayı 166" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Toplu fotoğraf çekilmesi Dua edilmesi ADANA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Şehit Kara Pilot Yzb. Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılışında konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Toplu fotoğraf çekilmesi Dua edilmesi ADANA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Şehit Kara Pilot Yzb. Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılışında konuştu. (2) Güncel AA / Ozan Efeoğlu Güncel Haberler

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