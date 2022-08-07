Bakan Yanık: "2002 yılında bakanlığımıza bağlı huzurevi sayısı 63'tü, 2022 itibariyle bu sayı 166"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Toplu fotoğraf çekilmesi Dua edilmesi ADANA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Şehit Kara Pilot Yzb. Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılışında konuştu.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması
Toplu fotoğraf çekilmesi
Dua edilmesi
ADANA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Şehit Kara Pilot Yzb. Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılışında konuştu. (2)
AA / Ozan Efeoğlu - Güncel