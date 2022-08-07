Bakan Yanık: "2002 yılında bakanlığımıza bağlı huzurevi sayısı 63'tü, 2022 itibariyle bu sayı 166" - Haberler

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Bakan Yanık: "2002 yılında bakanlığımıza bağlı huzurevi sayısı 63'tü, 2022 itibariyle bu sayı 166"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması Toplu fotoğraf çekilmesi Dua edilmesi ADANA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Şehit Kara Pilot Yzb. Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılışında konuştu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması

Toplu fotoğraf çekilmesi

Dua edilmesi

ADANA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana Şehit Kara Pilot Yzb. Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılışında konuştu. (2)

AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

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