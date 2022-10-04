Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Yanık: "(0-14 yaş arası çocuklar için kan şekeri ölçüm cihazı) İlk etapta 6 bin cihaz temin edip dağıtacağız, 2 yıllık temin süreciyle alakalı...

Güncel Haberler

Bakan Yanık: '(0-14 yaş arası çocuklar için kan şekeri ölçüm cihazı) İlk etapta 6 bin cihaz temin edip dağıtacağız, 2 yıllık temin süreciyle alakalı...

Bakan Yanık: "(0-14 yaş arası çocuklar için kan şekeri ölçüm cihazı) İlk etapta 6 bin cihaz temin edip dağıtacağız, 2 yıllık temin süreciyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bakan Yanık: "(0-14 yaş arası çocuklar için kan şekeri ölçüm cihazı) İlk etapta 6 bin cihaz temin edip dağıtacağız, 2 yıllık temin süreciyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title