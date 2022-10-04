Bakan Yanık: "(0-14 yaş arası çocuklar için kan şekeri ölçüm cihazı) İlk etapta 6 bin cihaz temin edip dağıtacağız, 2 yıllık temin süreciyle alakalı... Güncel Haberler Bakan Yanık: "(0-14 yaş arası çocuklar için kan şekeri ölçüm cihazı) İlk etapta 6 bin cihaz temin edip dağıtacağız, 2 yıllık temin süreciyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakan Yanık: "(0-14 yaş arası çocuklar için kan şekeri ölçüm cihazı) İlk etapta 6 bin cihaz temin edip dağıtacağız, 2 yıllık temin süreciyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz." Güncel Kaynak: AA / Ferdi Türkten Güncel Haberler

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