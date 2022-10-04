Bakan Yanık: "(0-14 yaş arası çocuklar için kan şekeri ölçüm cihazı) İlk etapta 6 bin cihaz temin edip dağıtacağız, 2 yıllık temin süreciyle alakalı...
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Bakan Yanık: "(0-14 yaş arası çocuklar için kan şekeri ölçüm cihazı) İlk etapta 6 bin cihaz temin edip dağıtacağız, 2 yıllık temin süreciyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bakan Yanık: "(0-14 yaş arası çocuklar için kan şekeri ölçüm cihazı) İlk etapta 6 bin cihaz temin edip dağıtacağız, 2 yıllık temin süreciyle alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel