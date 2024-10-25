Bakan Vedat Işıkhan: Şehit ve Gazi Çocuğu 18 Bin 522 Öğrenciye Toplamda 351,6 Milyon Lira Eğitim-Öğretim Yardımına Başladık

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit ve gazi çocuğu olan 18 bin 522 öğrenciye toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı ödemeye başladıklarını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, ilköğretim öğrencilerine 13 bin 616 lira, ortaöğretim öğrencilerine 20 bin 425 lira, yükseköğretim öğrencilerine ise 27 bin 233 lira olmak üzere 18 bin 522 öğrenciye toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı ödenecek.

Işıkhan, "Aziz şehiterimizin bizlere emaneti olan çocukları ile harp-vazife malullerimize ve çocuklarına 2024-2025 eğitim öğretim yardımını bugün ödemeye başladık" açıklamasında bulunarak, vatandaşların eğitim-öğretim yardımı ödemesini e.sgk.gov.tr internet aresinden sorgulayabileceklerini bildirdi.