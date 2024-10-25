Üye Girişi
Haberler

Bakan Vedat Işıkhan: Şehit ve Gazi Çocuğu 18 Bin 522 Öğrenciye Toplamda 351,6 Milyon Lira Eğitim-Öğretim Yardımına Başladık

Bakan Vedat Işıkhan: Şehit ve Gazi Çocuğu 18 Bin 522 Öğrenciye Toplamda 351,6 Milyon Lira Eğitim-Öğretim Yardımına Başladık
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit ve gazi çocuğu olan 18 bin 522 öğrenciye toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı ödemeye başladıklarını bildirdi.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit ve gazi çocuğu olan 18 bin 522 öğrenciye toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı ödemeye başladıklarını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, ilköğretim öğrencilerine 13 bin 616 lira, ortaöğretim öğrencilerine 20 bin 425 lira, yükseköğretim öğrencilerine ise 27 bin 233 lira olmak üzere 18 bin 522 öğrenciye toplamda 351,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı ödenecek.

Işıkhan, "Aziz şehiterimizin bizlere emaneti olan çocukları ile harp-vazife malullerimize ve çocuklarına 2024-2025 eğitim öğretim yardımını bugün ödemeye başladık" açıklamasında bulunarak, vatandaşların eğitim-öğretim yardımı ödemesini e.sgk.gov.tr internet aresinden sorgulayabileceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Vedat Işıkhan Ekonomi Güncel

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı

 Bakan Yerlikaya, TUSAŞ'a saldırının detaylarını paylaştı! Teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

TUSAŞ'a saldıran teröristlerden biri tuvalette kendini patlatmış

 Karanlık eller yeniden iş başında! Şırnak'ta polis aracına EYP'li saldırı

Karanlık eller yeniden iş başında! Polis aracına böyle saldırdılar
Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar
ASKİ Ankara su kesintisi! 26-27 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 26-27 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 26-27 Ekim Çeşme, Menderes, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kaş Kınıkspor Eskişehirspor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç? Line TV CANLI ŞİFRESİZ izle! Bursa Line TV telefondan, televizyondan maçlar nasıl izlenir? MasterChef ödül oyununu kim kazandı ? 25 Ekim Cuma Ödülü hangi takım kazandı? Orgeneral Ergin Saygun kimdir? Emekli Genelkurmay 2. Başkanı Ergin Saygun ne dedi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 26-27 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Seyfi Birbir intihar mı etti, neden intihar etti? (Müge Anlı) Seyfi Birbir öldü mü? Adana ASKİ su kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.