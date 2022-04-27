Bakan Varank: Muhalefetin vizyonsuzluğuyla kaybedecek bir saniyemiz yok (2)

'DÜNYANIN EN TEKNOLOJİK GEMİLERİNİ EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZ ÜRETEBİLİYOR'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova Valiliği'ni ziyaretinin ardından Altınova Tersaneler Bölgesi'ne gelerek burada SANMAR Denizcilik tarafından üretilen 2 römorkörün teslimi ve 1 römorkörün denize indirilmesi törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, römorkörlerin küçük görünseler de çok büyük tonajlı gemileri çekebilen, oldukça önemli işlevler görebilen, yangın söndürmeye, kurtarma çalışmalarına katılabilen çok yüksek teknolojili gemiler olduğunu söyledi. Bu gemilerin Yalova'da üretilip tüm dünyaya ihraç ediliyor olmasının gurur verici olduğunu belirten Varank, "Bizde de zamanında siyaset yapmış bir arkadaş, eskiden tersanecileri toplar ve derdi ki 'Artık tersane sektöründe iş yapmak, gerekli değil. Bizim, yüksek teknolojili alanlara taşımamız lazım kendimizi. Bırakın bu tersanecilik işlerini, kapatın bu tesisleri, başka sektörlere geçin.' Bu arkadaş, şimdi bir partinin genel başkanı. Şimdi geldiğimiz noktada görüyoruz ki dünyanın en teknolojik gemilerini bizim tersanelerimiz, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz, vefakar ve cefakar emekçi kardeşlerimiz üretebiliyor" dedi.

Konuşmasının ardından Peru'ya gidecek römorkörü inceleyen Bakan Varank, daha sonra beraberindekilerle Aliağa'ya gidecek römorköre binerek, denize açıldı.